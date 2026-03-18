„Dune 3” are o dată oficială de lansare! Primele imagini cu Timothée Chalamet, Zendaya și Robert Pattinson

Iubitorii francizei SF „Dune” au primit o veste bună: partea a treia va fi lansată la finalul anului! Din păcate pentru ei, este și finalul trilogiei de succes semnată de Denis Villeneuve. Și, ca această veste să fie „îndulcită” puțin, producătorii au publicat primele imagini oficiale din film.

Trilogia de succes SF „Dune” se apropie de final, un lucru care ar putea să îi nemulțumească pe fanii filmului. Acesta va fi lansat în cinematografe pe 18 decembrie 2026 în America, un cadou potrivit înainte de Crăciun.

„Dune 3” are o dată oficială de lansare

Filmul are la bază cartea Mesia din „Dune” a lui Frank Herbert și este produs de Legendary Pictures. Ultimele imagini publicate ne arată o transformare uluitoare a personajului interpretat de actorul Timothée Chalamet, care a fost nominalizat la Premiile Oscar 2026.

Primele imagini cu actorii care joacă în rolurile principale au fost publicate deja pe contul oficial de X al francizei. În ele, fanii văd transformările prin care Zendaya, Jason Momoa și Robert Pattinson trec în ultima parte. Imaginile au adunat în câteva ore peste 138.000 de like-uri, mulți dintre utilizatori exprimându-și nerăbdarea de a vedea filmul pe marile ecrane.

Ce actori fac parte din distribuție

Timothée Chalamet – Paul Atreides

Zendaya – Chani

Rebecca Ferguson – Lady Jessica

Anya Taylor-Joy – Alia Atreides

Robert Pattinson – antagonistul Scytale

Josh Brolin – Gurney Halleck

Jason Momoa – Duncan Idaho

Florence Pugh – Princess Irulan

Javier Bardem – Stilgar

Léa Seydoux – Lady Margot (la nivel de zvon)

Ida Brooke – Ghanima

Isaach De Bankolé – Farok

Nakoa-Wolf Momoa – Leto II

Continuarea filmului „Dune 2”

Cum era de așteptat, ultima parte este o continuare a filmului lansat în 2024 – „Dune 2”. Paul Atreides își acceptă destinul și este ajutat de mama sa, Lady Jessica, rol interpretat de actrița Rebecca Ferguson. Ajuns pe planeta Arrakis, se alătură fremenilor.

Aici își consolidează relația cu Chani, personaj jucat de Zendaya. Cei doi luptă apoi cot la cot împotriva casei Harkonnen, dușmani pe care reușesc să îi învingă, și declanșează un război sfânt împotriva Marilor Case.

Transformarea lui Timothée Chalamet în „Dune 3”

Celebrul personaj interpretat de Chalamet pare să fi suferit o transformare uluitoare. Paul Atreides apare cu urme vizibile pe chip din luptele la care a luat parte: are arsuri și cicatrici, care pot fi cauzate de armele atomice sau de efectele secundare ale Mirodeniei (rămâne de aflat adevărul).

Imaginile acestea le indică fanilor și faptul că între filmul „Dune 2” și „Dune 3” apare un salt în timp, care ar putea fi de 17 ani. În cărți, saltul are 12 ani. Fanii îl vor vedea pe Paul în postura unui Împărat consolidat, care este chinuit de consecințele războiului sfânt.

Se pare că rolul de mesia al Fremenilor este destul de greu și îi dă bătăi de cap eroului principal.

Trailerul oficial al filmului

Trailerul „Dune 3” anunță o mai multă agitație politică, un nou inamic nemilos și apariția unui copil, rodul iubirii dintre Paul și Chani. „Dacă vom avea o fată, cum o vom numi?” este replica din trailer care le dă fanilor de înțeles că cei doi se vor împăca.

Teaserul a fost vizionat în avanpremieră de Denis Villeneuve, Zendaya, Javier Bardem, Anya Taylor-Joy și Robert Pattinson în cadrul evenimentului AMC. Părțile implicate în producția cinematografică au răspuns apoi la o serie de întrebări din partea presei internaționale.

„Este o lansare de trailer? Pare mai degrabă o premieră”, a declarat Villeneuve, potrivit L.A. Times. „Filmele au însemnat foarte mult pentru mine de-a lungul anilor. Practic, am crescut pe tot parcursul celor 20 de ani ai mei lucrând la ele, așa că ocupă un loc cu totul special în inima mea”, a mărturisit actrița Zendaya.

CITEȘTE ȘI:

Zmeura de Aur 2026: Lista completă a nominalizărilor. Care sunt cele mai slabe filme ale anului?

Sebastian Stan urmează să devină tătic? Partenera actorului, Annabelle Wallis, ar fi însărcinată