Acasă » Știri » Alexandra, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, s-a logodit. Cum s-a lăudat tânăra de 26 de ani

Alexandra, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, s-a logodit. Cum s-a lăudat tânăra de 26 de ani

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 23:15
Alexandra, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, s-a logodit. Cum s-a lăudat tânăra de 26 de ani
Alexandra, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, s-a logodit/foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Alexandra Ceaușescu, nepoata fostului lider al României comuniste, Nicolae Ceaușescu, a intrat recent într-o nouă etapă a vieții sale personale, după ce a fost cerută în căsătorie într-un cadru considerat de mulți drept unul dintre cele mai romantice din lume. Evenimentul a avut loc la finalul lunii ianuarie, pe data de 30, la Paris, orașul simbol al iubirii, unde partenerul său de viață a ales să facă marele pas.

La doar 26 de ani, Alexandra Ceaușescu este fiica lui Valentin Ceaușescu, singurul copil în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Deși numele pe care îl poartă continuă să stârnească interes și curiozitate, tânăra a ales încă de la început să își construiască propriul drum, departe de lumina reflectoarelor și de asocierea cu trecutul politic al familiei sale. Spre deosebire de alte personaje care au făcut parte din celebrul clan, Alexandra a adoptat o atitudine discretă, concentrându-se pe dezvoltarea personală și profesională.

Alexandra, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, s-a logodit

Cererea în căsătorie a fost marcată de un detaliu care nu a trecut neobservat: inelul de logodnă, realizat de celebra casă Tiffany & Co., una dintre cele mai prestigioase mărci de bijuterii din lume. Astfel de inele sunt recunoscute nu doar pentru designul lor clasic și rafinat, ci și pentru valoarea ridicată, prețurile pornind, de regulă, de la aproximativ 15.000 de euro și putând depăși cu ușurință 35.000 de euro, în funcție de mărimea și calitatea diamantului central. Alegerea unui asemenea simbol al logodnei sugerează o atenție deosebită pentru detalii și pentru eleganța atemporală.

inelul primit de Alexandra/foto: Instagram

Alexandra provine din căsătoria lui Valentin Ceaușescu cu actuala sa soție și este considerată una dintre cele mai tinere membre ale familiei extinse Ceaușescu. Cu toate acestea, diferența de generație pare să fi jucat în favoarea sa, permițându-i să se definească într-un context complet diferit față de cel al anilor de dinainte de 1989. Educația, preocupările și stilul de viață reflectă valorile unei generații moderne, orientate spre creativitate, libertate de exprimare și independență.

Alexandra și-a construit o bază solidă în educație, absolvind Școala Centrală din București cu rezultate remarcabile. La examenul de Bacalaureat din 2015, a obținut media 9,46, demonstrând încă din liceu seriozitate și performanță academică. Ulterior, a urmat cursurile Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, alegând să se specializeze în design interior. După terminarea studiilor, și-a transformat pasiunea în carieră, înființând împreună cu doi colegi un studio de arhitectură și design interior în București, care s-a făcut remarcat rapid datorită proiectelor inovatoare și premiate.

CITEȘTE ȘI: Folosea sau nu Nicolae Ceaușescu o dublură, de teama unui asasinat?! Nepotul fostului dictator face dezvăluiri la ALTCEVA CÂNDVA

CITEȘTE ȘI: Cine era singura femeie care avea tupeul s-o înfrunte pe Elena Ceaușescu: „Mama se certa cu ea!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în joc: „A fost mai bine”
Știri
Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în joc: „A fost…
Matt Damon are epopee, dar Tom Cruise îi suflă Oscarul din față. Hype-ul pe 2026 are un lider clar
Știri
Matt Damon are epopee, dar Tom Cruise îi suflă Oscarul din față. Hype-ul pe 2026 are un lider…
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată în mână și curățați zăpada”
Adevarul
Lukașenko dă lecții femeilor cum să-și păstreze frumusețea și tinerețea. „Luați o lopată...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
Promotor.ro
Nemții de la Daimler câștigă licitația STB: Bucureștiul primește 30 de autobuze hibrid
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 1 februarie 2026. Zodia care este dezamăgită de partener
Horoscop 1 februarie 2026. Zodia care este dezamăgită de partener
Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în ...
Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în joc: „A fost mai bine”
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Ciprian Tătărușanu, apariție cu vibe de Peaky Blinders! Fashion Week e “pistol cu apă”
Matt Damon are epopee, dar Tom Cruise îi suflă Oscarul din față. Hype-ul pe 2026 are un lider clar
Matt Damon are epopee, dar Tom Cruise îi suflă Oscarul din față. Hype-ul pe 2026 are un lider clar
Otniela, misiune incognito printre blocuri! Ce secrete ascunde fosta lui Sebastian Dobrincu
Otniela, misiune incognito printre blocuri! Ce secrete ascunde fosta lui Sebastian Dobrincu
DJ Wanda și Burlacul Barboni, poze „interzise” și un scandal de manual monden
DJ Wanda și Burlacul Barboni, poze „interzise” și un scandal de manual monden
Vezi toate știrile
×