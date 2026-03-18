Fiica lui Adrian Minune a spus „DA”, la un an de la divorț. Am aflat cu cine s-a logodit Adriana Simionescu, în secret

După un divorț mediatizat și o perioadă puțin mai dificilă, fiica cea mică a lui Adrian Minune iubește din nou. CANCAN.RO a aflat că Adriana Simionescu trăiește o poveste de dragoste pătimașă alături de un polițist de la Brigada Rutieră și cei doi au făcut și pasul cel mare, ea a spus „DA” și s-au logodit.

Anul trecut, Adriana Simionescu divorța de tatăl copilului ei. Fiica lui Adrian Minune și Nicu s-au căsătorit la jumătatea lunii iulie a anului 2024, iar nunta a fost una fastuoasă, cu peste 1.000 de invitați. De asemenea, în aceeași zi, cei doi au făcut și botezul fetiței lor, care a venit pe lume în iunie 2023. Cu toate astea, după doar 6 luni de la acest moment fericit, cei doi au decis că este mai bine să își separe drumurile. Tot noi vă spuneam și care au fost motivele care au dus la divorț. Bruneta a subliniat atunci că nu a existat o ruptură bruscă sau un conflict major care să ducă la separare. Potrivit acesteia, cei doi nu mai aveau timp pentru relație, fiind ocupați cu munca, iar acest lucru a generat tensiuni. Discuțiile despre separare au început încă de la nuntă, dar decizia finală a fost luată abia în luna februarie a anului trecut. (VEZI AICI MAI MULTE)

După o perioadă grea, a urmat momentul de regăsire, iar apoi Adriana Simionescu a cunoscut din nou dragostea în brațele unui tânăr polițist. Alex este un bărbat care luptă pentru binele societății, fiind agent la Brigada Rutieră.

Fiica lui Adrian Minune s-a logodit în mare secret

Adriana Simionescu știe ce vrea de la viață. Chiar dacă a trecut printr-o separare de fostul soț, fiica lui Adrian Minune nu se teme să iubească din nou. Adriana a spus „DA” și s-a logodit cu polițistul. Deocamdată, Adriana păstrează relația departe de ochii curioșilor și încă nu și-au făcut „debutul” în societate. Deși, actualul logodnic vine dintr-o lume total diferită de cea a artistei, cei doi se completează perfect, cum era și proverbul acela „extremele se atrag”. Anul trecut, fiica manelistului spunea despre fostul partener, Nicu, că nu era artist și nu o înțelegea în profunzime, iar acest motiv ar fi dus la ruptura definitivă.

Rămâne de văzut dacă de această dată diferența dintre lumi va fi de bun augur. Noi le urăm celor doi îndrăgostiți multă fericire.

