De ce a divorțat Adriana Simionescu de Nicu? Fiica lui Adrian Minune a dezvăluit motivul separării

Adriana Simionescu și-a luat fanii prin surprindere, atunci când a anunțat că ea și cu Nicu au ales să meargă pe drumuri separate. Cu toate că aceste zvonuri au apărut în urmă cu câteva luni, fiica lui Adrian Minune a mărturisit recent decizia luată. Acum, după ce au stârnit un val de reacții, Adriana s-a decis să dezvăluie motivul real al separării. Iată ce a spus!

Adriana Simionescu și Nicu s-au căsătorit la jumătatea lunii iulie a anului trecut. Nunta a fost una fastuoasă, cu peste 1.000 de invitați. De asemenea, în aceeași zi, cei doi au făcut și botezul fetiței lor, care a venit pe lume în iunie 2023. Cu toate astea, după doar 6 luni de la acest moment fericit, cei doi au decis că este mai bine să își separe drumurile.

CITEȘTE ȘI: Fiica lui Adrian Minune a confirmat divorțul! Adriana Simionescu și Nicu și-au spus ADIO după 6 luni de căsnicie

Adriana Simionescu a mărturisit că ea și tatăl fiicei ei vor menține o relație cât mai apropiată pentru Noa. Mai mult, fiica lui Adrian Minune a recunoscut că banii nu au reprezentat niciodată o problemă în relația lor, minusurile fiind cu totul altele.

Bruneta a subliniat că, deși relația lor s-a schimbat, nu a existat o ruptură bruscă sau un conflict major care să ducă la divorț. Potrivit acesteia, cei doi nu mai aveau timp pentru relație, fiind ocupați cu munca, iar acest lucru a generat tensiuni. Discuțiile despre separare au început încă de la nuntă, dar decizia finală a fost luată abia în urmă cu o săptămână.

„Noi suntem ca o echipă care lucrează pentru Noa. Eu am știut de la început că el nu este din lumea mea, nu este artist. Se poate. El nu este obișnuit să vorbească în fața camerelor, nu este o problemă. Nu mai este vorba de iubire, este vorba de respect că este tatăl lui Noa. Decizia a fost luată de comun acord. Nu cred că există nicio prăpastie financiară. Bani poate să facă orice om, doar să-ți dorești să muncești și faci bani. El avea un salon de frizerie care a funcționat, între timp s-a ocupat cu altceva. Noi am fost mereu bine cu banii și cu ajutorul tatălui meu și fără.

Nu eram siguri că vrem să ne despărțim, eram în continuare în aceeași casă. Existau și situații urâte, e mult spus, certuri ca la toată lumea. Au pornit de la timp, noi nu aveam timp de noi, amândoi munceam foarte mult. Discuțiile astea au fost de la nuntă. Decizia divorțului a venit în urmă cu o săptămână. Eu fac exact ce simt și el la fel. Noi am făcut ce am simțit. Am stat și am cântărit bine situația, am discutat amândoi și am ajuna la concluzia că mai bine divorțăm.”, a declarat Adriana Simionescu în cadrul emisiunii „Un show păcătos”.