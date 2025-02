Fiica lui Adrian Minune a confirmat divorțul! Adriana Simionescu și Nicu și-au spus ADIO după 6 luni de căsnicie

Este oficial! Adriana Simionescu a confirmat divorțul de tatăl fetiței sale și a făcut primele declarații despre separare. Cei doi și-au spus „adio” la câteva luni de când și-au unit destinele. Zvonurile apăruseră încă din septembrie, dar atunci fiica lui Adrian Minune a susținut că este vorba doar despre o simplă ceartă și au nevoie de puțin timp pentru a clarifica situația. În cele din urmă, relația cu Nicu a ajuns la final.

Adriana Simionescu și Nicu s-au căsătorit la jumătatea lunii iulie a anului trecut. Nunta a fost una fastuoasă, cu peste 1.000 de invitați. De asemenea, în aceeași zi, cei doi au făcut și botezul fetiței lor, care a venit pe lume în iunie 2023.

Adriana Simionescu și Nicu au format un cuplu timp de mai bine de 4 ani, iar la finalul lui 2021, tânăra a fost cerută în căsătorie. Ulterior, cei doi au devenit părinții unei fetițe, pe nume Noa Zenayda. La un an distanță, fiica lui Adrian Minune și tatăl copilului său și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Ei bine, la scurt timp după nuntă, au început să apară problemele în paradis. În cele din urmă, Adriana și Nicu au decis să meargă pe drumuri diferite. În urmă cu puțin timp, fata celebrului manelist a confirmat separarea și a făcut primele declarații despre acest subiect.

„Am promis că vă anunț și chiar o fac. După cum bine știți unii dintre voi, relația mea cu tatăl lui Noa s-a terminat. Am considerat că acum este momentul potrivit să anunț și așa am făcut. Motivele sunt știute bine de ambii și am luat această decizie de comun acord.”, a mărturisit fiica lui Adrian Minune pe Instagram.