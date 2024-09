Fiica lui Adrian Minune, primele declarații despre despărțirea de Nicu: ”Sunt probleme interioare!”

Vestea că Adriana Simionescu divorțează de soțul ei, la scurt timp după ce Karmen a anunțat separarea de Bogdan Căplescu, a cutremurat showbiz-ul românesc. S-a zvonit că la nici două luni, tânăra s-a despărțit de tatăl fetiței ei, însă lucrurile n-ar sta chiar așa. Fiica cea mică a lui Adrian Minune s-ar fi certat cu partenerul ei de viață, însă n-au de gând să divorțeze. Ce spune Adriana Simionescu despre neînțelegerile cu Nicu?

Karmen și Bogdan Căplescu s-au despărțit, anunțul fiind de cunoscuta artistă. La puțin timp de la această veste, s-a zvonit și că Adriana Simionescu și Nicu divorțează. Pentru a lămuri situația, fiica cea mică a lui Adrian Minune a aruncat bomba: n-are de gând să divorțeze de Nicu!

Tânăra mămică s-a despărțit de tatăl copilului ei, însă ar fi o pauză. Cei doi n-au de gând să semneze actele de divorț, însă Adriana a recunoscut că s-a certat cu soțul ei. Au intervenit neînțelegerile, iar relația lor a întâmpinat unele dificultăți.

„Am aflat și eu aseară că m-am despărțit! Eu nu am știut că m-am despărțit! Nu este adevărat. Suntem certați, ne-am certat. Toată lumea se ceartă, se împacă sau nu. Astea sunt chestii care se întâmplă. Nu băgăm divorț, ne bucurăm de Noa în continuare.

Fiica cea mică a lui Adrian Minune a mărturisit că au existat certuri în relația lor, motiv pentru care au decis să ia o pauză. Adriana spune că ea și Nicu se înțeleg bine, continuă să vorbească pentru binele micuței lor.

„Ne-am certat, sunt probleme interioare. Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că eu consider că nu e treaba nimănui ce se întâmplă mai exact, doar că am decis să stăm o perioadă așa și să ne curățăm mintea. Suntem bine, suntem ok. Suntem împreună, comunicăm, vorbim, ieșim cu Noa, nu ne-am separat să ne despărțim”, a mai spus aceasta.