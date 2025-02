Cu ce se ocupă fostul soț al Adrianei Simionescu, de fapt. Meseria lui ar fi iscat un scandal în familia lui Adrian Minune!

Nicu, fostul ginere al lui Adrian Minune, a intrat într-o familie celebră din România, însă el a preferat să stea de parte de ochii curioșilor. Puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă, de fapt, fostul soț al Adrianei Simionescu.

În urmă cu doar câteva ore, Adriana Simionescu a confirmat divorțul de tatăl fetiței sale și a făcut primele declarații despre separare. Cei doi și-au spus „adio” după aproximativ 6 luni de când și-au unit destinele. Zvonurile apăruseră încă din septembrie, dar atunci fiica lui Adrian Minune a susținut că este vorba doar despre o simplă ceartă și au nevoie de puțin timp pentru a clarifica situația. În cele din urmă, relația cu Nicu a ajuns la final.

„Am promis că vă anunț și chiar o fac. După cum bine știți unii dintre voi, relația mea cu tatăl lui Noa s-a terminat. Am considerat că acum este momentul potrivit să anunț și așa am făcut. Motivele sunt știute bine de ambii și am luat această decizie de comun acord.”, a mărturisit fiica lui Adrian Minune pe Instagram.