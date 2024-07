Radu Ştefan Bănică, cu ochii-n patru la iubita artistă! A acoperit-o cu un prosop și a stat numai cu mâna pe ea!

Radu Ștefan Bănică a fost surprins de CANCAN.RO alături de iubita sa, Ioana Văllimărescu, la mare. Tinerii au ieșit ca îndrăgostiții pe litoral. Nu la fițe și figuri însă, ci în Vama Veche, ca artiștii boemi.

Radu Ștefan Bănică îi calcă din plin pe urme tatălui său celebru. Nu doar cu muzica și actoria, ci și cu succesul la femei! La cei 22 de ani ai săi, tânărul se poate mândri deja cu o relație de un an, alături de iubita sa, Ioana, și ea artistă de meserie. Ea studiază la University of the Arts London, secția Ilustrație și design multimedia. Dovadă ca pasiunea pentru artă i-a unit, Radu și iubita sa formează un cuplu tare frumos, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO dovedesc din plin acest lucru. Printre repetiții, piese de teatru, studio și piese, Radu și-a făcut timp și pentru relaxare. Câteva zile la mare, la soare nu strică niciodată, corect? Corect!

Recent, fiul lui Bănica și partenera sa au ales să se destindă în cuplu, la malul mării. Cei doi au dat Mamaia pe Vama Veche, acolo unde i-am și surprins în compania unor amici, dovadă că nu le place ”la fițe”.

În imaginile surprinse, Radu Ștefan Bănică apare îmbrăcat lejer, cu o cămașă crem, un short negru și șlapi, cu părul prins în coadă și extrem de relaxat alături de iubita și prietenii lui, pe plajă.

Cu părul prins în coadă apare și iubita lui Radu, Ioana. Tânăra s-a acoperit cu un prosop de plajă mare, negru, și a pornit la pas alături de Radu și prietenii acestuia, prin stațiune.

Radu Ștefan Bănică, absorbit total de iubita artistă

Ceea ce trebuie neapărat sa observăm este cât de frumos se comportă fiul cântărețului cu iubita sa. Deși se afla alături de prietenii lui, Radu Ștefan Bănică nu s-a dezlipit nicio clipă de Ioana. Ba mai mult, chiar și în mers, tânărul nu și-a luat mâna de pe partenera sa.

Extrem de atent, grijuliu și protector, fiul lui Bănică Jr. s-a comportat exemplar față de iubita sa artistă, dovadă că este mai îndrăgostit decât niciodată de aceasta. Suntem siguri că Radu are multe admiratoare la cât de bine arată și cât de talentat este, însă chiar și așa, își dedică tot timpul Ioanei. Un adevărat exemplu! Radu, așa da! Ne place din plin ceea ce vedem!

