Radu Ștefan Bănică și-a găsit mașina vandalizată! Cine i-a pus gând rău: ”Am văzut că e înclinată într-o parte”

Radu Ștefan Bănică, fiul artistului Ștefan Bănică Jr., a întâmpinat o situație neplăcută. Tânărul a descoperit că autoturismul său a fost vandalizat. A găsit un cuțit înfipt într-una dintre roțile mașinii. În plus, a găsit-o zgâriată și lovită în parcare. Iată detaliile mai jos, în articol.

Radu, fiul cântărețului Ștefan Bănică Jr., și-a găsit mașina vandalizată în parcare. Tânărul a oferit mai multe detalii legate de stricăciunile care au fost aduse autoturismului său. Nu este prima oară când are parte de o experiență neplăcută.

Radu Ștefan a mărturisit, în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, faptul că pe mașina sa a găsit urme de zgârieturi și lovituri. Mai mult, a descoperit un cuțit înfipt într-una dintre roți. Mașina recent achiziționată a fost lovită de multiple ori, în ultimele săptămâni. Totodată, și-a descoperit mașina înclinată într-o parte și nefuncțională în momentul în care a încercat s-o pornească.

Vezi și CUM ARATĂ ȘI CU CE SE OCUPĂ NORA LUI ȘTEFAN BĂNICĂ. FIUL SĂU, RADU, ȘI-A ȚINUT RELAȚIA SECRETĂ PÂNĂ ACUM: „NU NE-AM AFIȘAT”

Vezi și RADU ȘTEFAN BĂNICĂ, ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA CU ANDREEA MARIN. A SPUS-O PUBLIC, FĂRĂ REȚINERI: ”AFLĂ EA DUPĂ!”

Radu Ștefan Bănică nu știe cine recurge la asemenea acte de vandalism și susține că nu a avut conflicte recente. Tânărul a precizat că are un loc de parcare plătit și nu este nevoit să își mute mașina în altă parte. Totuși, bănuiește că ar putea exista persoane rău intenționate. De altfel, nu a găsit vreun bilet în dreptul parbrizului, în urma loviturilor sau zgârieturilor. A precizat că în cazul mașinii pe care o utiliza înainte nu s-au întâmplat aceste lucruri.

„În această dimineață am găsit un cuțit în roata mașinii mele. N-am supărat pe nimeni. Am găsit-o tăiată, cu siguranță a fost un cuțit băgat. N-am supărat pe nimeni, nu am parcat pe alt loc. Am văzut mașina cu roata spartă de când am venit la ea. Am văzut că e înclinată într-o parte. Am zis că n-are de ce. M-am urcat în ea și nu mergea. M-am dat jos. Nu am reacționat deloc pentru că acum două zile am găsit-o lovită în parcare și acum două săptămâni am găsit zgâriată toată ușa. Este o mașină nouă, are trei săptămâni. Am zis că nu-i nimic, o rezolvăm, o facem. Nu a fost nici măcar un bilețel pe ea. Asta e, se mai întâmplă, o reparăm.

Cred că am niște admiratori. Mașina era în parcarea mea, plătită de mine, că plătesc taxele și parcarea mea. Nu mi-a lăsat nici măcar un bilețel. Nu știu, am eu de învățat niște lecții, dar sunt foarte curios cum în trei ani jumătate cât aveam altă mașină nu am avut nimic și acum de când o am pe asta… Mă oftic că s-a întâmplat când nici nu eram în mașină, dar învățăm, o refacem. Măcar lăsați un bilețel!”, a spus Radu Ștefan Bănică în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.