Radu Ștefan, la cafea cu o domnișoară care nu e iubita oficială! Se anunță tensiuni…la distanță!

De: Eliza Popescu 07/10/2025 | 23:40
Radu Ștefan Bănică are același lipici la femei precum avea tatăl său în tinerețe! Știți cum se spune…Așchia nu sare departe de trunchi. Tânărul de 23 de ani și-a folosit șarmul moștenit de la părintele său și l-a pus în aplicare cu o blondină misterioasă la o cafenea din Capitală. În timp ce are o relație la distanță de ceva vreme cu Ioana Vallimărescu, studentă la master în Londra, artistul își face de cap pe străzile din București. CANCAN.RO a suprins imaginile care o vor scoate din minți pe iubita lui Radu Ștefan Bănică…

Nu degeaba se spune că relațiile la distanță funcționează destul de greu…Trebuie, probabil, să ai mare încredere în partenerul sau partenera ta, dar, în cazul de față, unde mai pui că e și artist, iar fanele roiesc în jurul lui? Parcă, parcă ne aducem aminte de Ștefan Bănică Jr, în tinerețe 🙂 Gluma-i, glumă, dar cine știe ce o fi în sufletul Ioanei, care învață pe brânci în Anglia, iar iubitul bea cafeaua cu o altă domnișoară…CANCAN.RO a suprins imagini de la „locul faptei”.

Radu Ștefan Bănică, întânire „secretă” cu o blondină misterioasă

Radu Ștefan Bănică la întâlnire cu o blondă misterioasă

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a moștenit șarmul și are maaaare lipici la fete, dar, totuși, ce se întâmplă cu Ioana, tânăra cu care formează o relație de 2 ani, la distanță, căci este studentă la master în Londra. Artistul a ieșit recent cu o blondă misteriosă, îmbrăcată mulat din cap până în picioare și zâmbitoare, nevoie mare. Cei doi au mers la o cafenea, iar domnișoara a ales o băutură proteică, semn că vrea să arate fit. Probabil a venit direct de la sală, doar, nu degeaba și-a ales o ținută care să-i pună toate formele în evidență… Ce-i drept, l-a vrăjit, la propriu, pe artist. Nu de alta, dar uitați-vă la privirea lui 🙂

Radu Ștefan Bănică nu-și poate lua ochii de la bustul domnișoarei

CANCAN.RO a surprins imagini fabuloase de la întânirea celor doi la mica cafenea stradală. Cert este că ambii păreau să se simtă bine unul în compania celulalt, căci au zâmbit și au povestit pe toată durata întâlnirii. Noi vă vom ține la curent cu toate detaliile, dar până atunci, savurați imaginile!

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a moștenit șarmul! Tânărul are lipici la fete

CITEȘTE ȘI: Violeta Bănică a plecat în America să studieze, dar nu vrea să rămână acolo. Care este motivul

NU RATA: Radu Ştefan Bănică a “atacat” situația cu unghiuța. L-a lovit o urgență dentară și a luat problema în propriile mâini

