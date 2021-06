Imagini ireale cu donjuanul anilor 2000! A devenit tată în secret și...

Nu mai e de ceva vreme ”craiul de Dorobanți”, nici ”băiatul cu Ferrari”! Claudiu Pătrașcu s-a „cumințit”, e la casa lui, alături de Diana, femeia care a știut cum să-l tragă pe dreapta din viața de noapte a Bucureștiului. Mai mult, a devenit tătic! Iar timpul liber și-l petrece alături de aleasa lui și de rodul iubirii lor. Acum la mare, la Mamaia, iar CANCAN.RO vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Istoria scurtă a lui Claudiu Pătrașcu: un veritabil crai, unul de Dorobanți, chiar, adică un fel de pur-sânge în domeniu. Femei una și una, mașini de sute de mii de euro, chefuri cu șampanie Armand de Brignac în valuri! Se întâmpla acum 15 ani…

Claudiu s-a retras, însă, din obositoarea, dar și tentanta viață, lângă iubita lui, Diana. Femeia a știut cum să-l ”extragă” din vârtejul atât de molipsitor și apoi sufocant al tentațiilor de orice fel, iar acum ”băiatul cu Ferrari” e bărbat la casa lui.

Program de familist convins

Mai nou, Diana a devenit mamă, făcându-l fericit pe Claudiu! Copilașul a devenit, imediat, preocuparea celor doi, care își petrec mai tot timpul stârnindu-i curiozitatea cu fel de fel gesturi. Și nu ratează ocazia de a pleca la mare sau la munte, ca o familie grijulie.

De data aceasta, cei doi părinți au ales soarele și briza mării. La Mamaia au mers și s-au retras pe o plajă din nordul stațiunii, la Asylum, unde au făcut și aerosoli.

Nu înainte de a testa șezlongurile de pe plajă, ”aruncate” tentant în fața turiștilor. Claudiu și Diana au fost în permanență cu ochii pe copil, chiar și atunci când un amic le-a călcat ”teritoriul”, pentru a schimba câteva vorbe.

La final, cei doi au strâns cu grijă lucrurile, iar Claudiu a luat ”scoica” în care se afla minunea din viața lui și a plecat, alături de iubită, către mașină.

Femei una și una, mașini de sute de mii de euro

”Craiul” Claudiu Pătrașcu făcea furori printre femei, în urmă cu aproximativ 15 ani. Burlacul de atunci cheltuia averi în cluburi, fiind cunoscut pentru stilul de viață extravagant. La acea vreme, se lăuda cu o colecție impresionantă de mașini: Ferrari F430 Spider, Lamborghini, Mercedes S600, Porsche și Cadillac Escalade.

Ascensiunea mediatică a lui Claudiu a început în 2003, când tânărul a avut o relaţie cu Anda Adam, după care s-a iubit cu vedete precum Sorana (ex-ASIA), modelul Roxana Diţă, Loredana (ex-Trident) sau modelul Playboy Roxana Ungureanu.

După ce și-ar fi diminuat averea, a devenit dealer auto. Și-a încercat norocul și în muzică, în calitate de DJ al unui club, iar apoi a început o afacere legată de comercializarea unor ceasuri de lux.

„Fiecare și-a făcut prostiile când eram mai mici. Nu mai există băieți de Dorobanți, suntem bărbați acum! Fiecare are un business, are o vârstă. Eu am fost foarte răsfățat, cel mai răsfățat.

Sunt tot ceea sunt datorită tatălui meu. Eu am avut un start pe care tata, Dumnezeu să-l ierte, mi l-a lăsat și de-acolo am făcut diverse lucruri. Imobiliare, am câteva firme de tuning, mai multe.

Toți cei care am fost în business-ul imobiliar am avut de pierdut, dar niște contracte doar. N-am pierdut proprietăți, n-am pierdut nimic”, mărturisea Claudiu Pătrașcu.

