”Nu trebuie să ne luăm la omor!” Nick de la N&D face dezvăluirea în CANCAN.RO: ce se întâmplă, acum, între el și Delia?!

Adevărul relației dintre Delia și fostul coleg de trupă, Nick, a ieșit la iveală după aproape două decenii de la separare. Nicolae Marin, unul dintre pionierii muzicii ușoare din România, a oferit un interviu de marcă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Cântărețul se declară ușor nostalgic după succesul pe care îl avea în perioada de glorie, însă regretele sunt puține. Nick și-ar fi dorit ca trupa să fi rezistat mai mult probei timpului.

În rest, fostul partener al Deliei susține că are o relație actuală bună cu jurata de la iUmor. Nick abordează un discurs diplomat și dezvăluie că are, în continuare, un dialog civilizat, constructiv, cu vedeta de la Antena 1.

Nicolae Marin, nostalgic după epoca „de glorie” a propriului succes muzical și personal: „Aveam părul până la umăr, mi-l făceam la coafor, pe bigudiuri!”

CANCAN.RO: Ești bine îmbrăcat acum, erai bine și atunci. Observi că moda revine?

Nick N&D: Da, doar să nu revină aia cu mult păr, că n-am de unde. Deși am avut plete la un moment dat, am avut fir de telefon, eram fan Michael. Și fan Michael am fost, printre altele. Și aveam părul până la umăr, mi-l făceam la coafor, pe bigudiuri.

CANCAN.RO: Dacă tu ai fost fan Michael, îți dai seama câți oameni și câți copii au fost fanii tăi, Nick? Îți dai seama ce impact ai avut la acel moment?

Nick N&D: Îmi dau seama, pentru că se cântă piesele și în ziua de astăzi, deci cred că așa îți dai seama de un impact asupra publicului, al pieselor, al compozițiilor pe care le-ai făcut. Ceea ce nu face decât să mă bucure. Și îmi dau seama de lucrul ăsta pentru că și eu ascult trupele de atunci.

Nick face dezvăluiri despre relația actuală cu fosta colegă de trupă, Delia Matache: „Nu trebuie să existe un război sau să ne luăm la omor!”

CANCAN.RO: Dar ce s-a întâmplat atunci, de fapt, de ce nu au mai funcționat lucrurile în acel duo cu Delia?

Nick N&D: Moșule, știi cum e treaba? Orice film ține 90 de minute. Noi am fost într-un film, s-a încheiat, ești nebun la cap?! S-a oprit video-ul, scoate caseta, alta, next. Viața o trăiești o dată, nu de 10 ori. Oamenii asta n-au înțeles.

CANCAN.RO: Ai avut vreun regret după acel episod? Crezi că s-ar fi putut face ceva pentru a prelungi durata de viață a trupei?

Nick N&D: N-am avut regrete din punctul ăsta de vedere. Decât probabil că în capul meu, cumva, se conturase o imagine a trupei care va dăinui în timp mai mult decât s-a întâmplat. Atât a fost să fie filmul, a durat patru ani, a fost de-ajuns.

CANCAN.RO: Cu Delia mai vorbești? Aveți o relație bună?

Nick N&D: Da, discutăm, de ce nu?! Normal! Dacă doi oameni nu mai activează în aceeași luptă, nu înseamnă că trebuie să existe un război sau să ne luăm la omor.

Nick: „Noi am schimbat muzica, acum se construiește pe fundația pe care am făcut-o noi atunci!”

CANCAN.RO: Dacă ai fi „bubuit” acum, când există social media, cum ar fi arătat evoluția ta?

Nick N&D: Nu vreau să știu. Pe vremea aia se vindeau bandane, șepci, toate chestiile cu N&D. Îți dai seama, dacă în ’99 făceau bani pe cârca noastră, iar noi habar n-aveam?!

CANCAN.RO: Dar e și concurența mai mare acum, te-ai gândit?

Nick N&D: M-am gândit, dar și trecerea pe care am făcut-o noi de la muzica veche la noul curent a fost altceva. Noi am fost pilonii muzicii din ziua de astăzi. Noi am schimbat muzica, acum se construiește pe fundația pe care am făcut-o noi atunci.

