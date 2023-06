Delia Matache, pusă la zid după ce s-a pozat în costum de baie. Ipostazele provocatoare au stârnit un val de reacții: ”Dai de înțeles că ești liberă”

Delia este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Cântăreața se bucură de un succes enorm în rândul publicului, după o carieră lungă în lumea artistică. Vedeta este cunoscută și pentru aparițiile ei extravagante și foarte sexy, cu care-i lasă mască pe fanii ei de fiecare dată.

Delia se numără printre cele mai sexy apariții din showbiz-ul românesc. Cântăreața are parte de mult succes în rândul publicului, dar și pe internet, acolo unde este printre cele mai urmărite artiste din online. Artista are aproape 3 milioane de urmăritori numai pe Instagram, aplicație pe care-și postează mare parte din viața personală. Vedeta este foarte deschisă și sinceră din fire, așa că împărtășește cu fanii ei activitățile pe care le are în viața de zi cu zi. Solista i-a obișnuit pe internauți cu diverse fotografii incendiare, însă de data aceasta ar fi dat-o în bară.

Blondina s-a afișat pe internet într-un costum de baie minuscul, care i-a lăsat la vedere trupul în toată splendoarea. Cântăreața s-a pozat în ipostaze sexy, apoi a urcat imaginile pe rețelele de socializare, fără să țină cont de părerea nimănui. Pe lângă zecile de comentarii de laude și aprecieri referitoare la silueta de invidiat, Delia s-a ales și cu o mulțime de critici. Multe persoane nu s-au putut abține și i-au adus numeroase critici. Comentariile răutăcioase nu au încetat să curgă pe Instagram, după ce Delia și-a pozat posteriorul, apoi a „scăpat” imaginile pe internet.

„Pentru mine aceste femei sunt de „vânzare”, suferă să primească atenție, să fie plăcute de toată lumea. (…) Doar o părere nu judec, fiecare să facă atât cât îl duce capul, dacă nu te pozezi așa nu înseamnă că nu ai și tu un corp frumos și nu ai ce arăta, te păstrezi pentru soțul tău și cei care pot să vadă printr-o rochie mai sexy și cei care știu să aprecieze și să vadă cu adevărat valoarea unei femei. Manechinele se pot poza așa și cele care au meseria de așa natură… nu am nimic cu nimeni, iubesc oamenii și suntem diferiți și asta este foarte bine atât ca s-a dus romantismul, delicatețea, gingășia, rușinea, feminismul.

Era parcă mai frumos pe vremuri, când bărbatul se chinuia să te dezbrace așa cu privirea și își imagina ziua cea mare când o să-l lași să te descopere încet, nasture cu nasture, femei elegante, cu credință…nu ispite, că dai de înțeles că ești liberă sau nu știu la ce ajută pozele acestea goale pentru cei care nu au imaginație, dar hai să văd și femei îmbrăcate să fie o balanță că unii bărbați s-au săturat să vadă atâta disperare, arătați-vă și sufletul ce e pe acolo, cum ajutați pe alții, cum mergeți voi la o slujbă să dați un exemplu generațiilor mai tinere că au impresia toate că sunt așa niște vedete, te dezbraci și gata ești cineva. Și nu mai comparați, mai lăsați și competiția asta, Be yourself!”, a ținut să-i transmită o fană.

„Atâta timp cât ai un corp frumos, de ce să nu îl arăți. La bătrânețe nu o să ne mai putem bucura de o piele tânără”/ „A stat prea mult îmbrăcată”/ ”Pe când una nud? Bănuiesc că e următorul pas!”/ ”Iar a băut mamaia prea mult”/ ”Asta ce mai înseamnă?”/ ”La concerte te îmbraci ca dracu, aici îți pui costum cu ursuleț roz”/ ”Exagerezi, ajungea doar una să le faci în ciudă”, sunt alte comentarii ale internauților.

Mulți i-au luat apărarea Deliei, după criticile încasate

După sutele de comentarii răutăcioase la adresa ei, câțiva fani și alți artiști cunoscuți, precum Inna sau Antonia, i-au transmis mesaje frumoase, pline de laudă și apreciere. Mulți spun că vedeta arată demențial, în ciuda faptului că are 41 de ani. Are o siluetă de invidiat, cu care face senzație la fiecare apariție.

”Ce corp, zici că are 18 ani”/ ”Bravo, are ce să arate”/ ”Doar tu întinerești! Bravo! Ești senzațională!”/ „Ești asumată, frumoasă și foarte bună în ceea ce faci. Când le citesc comentariile la sfintele astea mă bufnește râsul. Te admir”, au fost alte reacții ale internauților.