De: Elisa Morandi 12/01/2026 | 17:06
Iustin HVNDS, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2026. Ce l-a scos din lupta pentru 100.000 de euro
Aseară, la finalul primului Duel din acest sezon, tribul Faimoșilor a rămas cu un om în minus! După ce întreaga zi acuzase dorul de casă, dar mai ales de iubita lui, Iustin HVNDS nu a reușit să o învingă pe Larisa Uță și a fost nevoit să-și vadă flacăra stinsă în cel mai dur reality show din România!

Odată cu ieșirea din competiție, acesta s-a îndreptat spre România, iar înainte de sosire ne-a oferit primele declarații, în exclusivitate.

CANCAN.RO: Ai adus puncte decisive pentru echipă și totuși esti primul eliminat. Te-ai fi gândit la un astfel de scenariu?

Iustin HVNDS: Dacă e un lucru pe care l-am învățat, aici, pe insulă, este că nimic nu e imposibil!

Iustin HVNDS a fost eliminat din competiție

CANCAN.RO: Ai descoperit ceva despre tine în această competiție?

Iustin HVNDS: Fiind separat complet de tehnologie, am avut timp suficient să-mi pun gândurile în ordine și să-mi organizez prioritățile. Recomand tuturor acest lucru!

CANCAN.RO: Cum ai descrie atmosfera din tribul vostru? Pe cine vezi mergând departe în competiție?

Iustin HVNDS: A fost ca o cină în familie de Crăciun, cu bune, dar și cu rele. Sper ca Gabriel Tamaș să ajungă în finală!

CANCAN.RO: Dar despre tribul advers? Ce părere ai?

Iustin HVNDS: Se vede clar că sunt oameni foarte muncitori, cu mult patos. Sper să ajungă unde își doresc și să ne mai revedem cu același drag, la fel cum a fost și atunci când ne-am cunoscut.

CANCAN.RO: Vei reveni acasă, la frig. Ți-ai facut deja o listă de priorități pentru revenire?

Iustin HVNDS: Evident că am o listă! Mara este pe primul loc (n.r. – iubita lui). Apoi, vreau să intru în studio, să termin textele pe care le-am scris pe insulă, iar, ulterior, să îmi reiau activitatea în studio alături de echipele mele minunate.

Citește și: Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare

Cum arată fratele Nabei Salem de la Survivor 2026. Tocmai ce a fost părăsit în direct, la TV

