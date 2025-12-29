Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe de a se împlini

Au trecut printr-un an cu suișuri și coborâșuri, au zâmbit uneori doar pentru poze și recunosc că realitatea nu seamănă mereu cu ce se vede din afară. Oana și Vlad Gherman vorbesc, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ce lasă în urmă în 2025, ce îi scoate din minți, ce îi face să spere și ce își doresc cu adevărat pentru anul care vine.

Finalul de an vine cu bilanțuri, dorințe și multă speranță. Pentru Oana și Vlad Gherman, 2025 a fost un an intens, cu momente frumoase, proiecte de succes, cum ar fi lungmetreajul „În pielea mea”, unde au roluri principale, dar și cu lecții grele, pierderi, frici și multă maturizare. Cei doi nu se feresc să spună lucrurilor pe nume: au fost zile în care au zâmbit doar pentru cameră, au fost afectați de contextul social și politic și au simțit, ca mulți români, presiunea incertitudinii.

2025, un an plin, nervi întinși și puține pauze

CANCAN.RO: Ce ți-ai dori să fie diferit în 2026?

Oana: Ce a fost greu anul asta, să fie mai ușor. Să scadă prețurile la apartamente, haha. Să prindem mai multe castinguri pentru lungmetraje, și să și luăm din ele, haha din nou. Să fim sănătoși noi și toți oamenii dragi nouă. Să fie situația în țara și în lume mai bună, să nu ne mai lovească constant știri legate de războaie, nesiguranță și nedreptate.

Vlad: Să fim mutați la casa noastră.

CANCAN.RO: A fost 2025 un an bun pentru tine?

Oana: A fost un an greu, și cu bune, și cu rele. Și cu experiențe frumoase, și cu experiențe mai puțin plăcute. Și cu castiguri, și cu pierderi.

Vlad: A fost un an ca toți ceilalți, cu suișuri și coborâșuri, cu întâmplări care m-au maturizat și m-au făcut să fiu o versiune a mea mai bună decât cea din anul precedent.

Consider că în fiecare an învăț mai multe lucruri despre mine și despre relația cu Oana.

CANCAN.RO: Ce lași în urmă în anul 2025?

Oana: Tot ce a însemnat anul asta, iau cu mine. Și binele, și mai puțin binele. Și încă nu știu care a fost lecția acestui an, se pare că până nu o înțeleg, nu o să las în urmă 2025 cu totul.

Vlad: Las în urma frici și dezamăgiri.

CANCAN.RO: Ați fost vreodată fericiți doar pentru poză?

Oana si Vlad: Am zâmbit pentru poză chiar și când nu aveam o stare bună, am făcut asta, da. Dacă ne gândim că facem poze cu fani pe stradă, în momente pur întâmplătoare, îți dai seama că s-a mai întâmplat să avem o zi proastă și să ne ceara cineva o poză, dar clar nu lăsăm să se vadă în poza respectivă cum ne simțim. Zâmbim și îi lăsăm omului o amintire pozitivă.

CANCAN.RO: Ce te-a scos cel mai tare din minți în 2025?

Oana: Tensiunea datorată tumultului politic al acestui an e unul dintre răspunsuri. Și incertitudinea, senzația de neputință, confuzia pe care le trăiam în acel context.

Vlad: Creșterea TVA-ului, printre altele.

CANCAN.RO: Ai sperat vreodată că Sărbătorile vor schimba pe cineva?

Oana: Doamne ferește, e ca și cum aș crede în Moș Crăciun, am senzația. Cred că oamenii se schimbă treptat, cu multă muncă și efort depus constant, atenție și conștientizare. Nu cred în miracolele de Craciun din filmele pe aceasta temă.

Vlad: Consider ca Sărbătorile, oricum, ne fac să fim mult mai recunoscători pentru tot ce avem. Nu întâmplător așteptăm cu nerăbdare Crăciunul.

CANCAN.RO: Ce slăbiciune ți-ai descoperit anul acesta?

Oana: Ohooo, odată cu vârsta îmi dau seama că mă cunosc mult mai puțin decât credeam. Sunt mai fragilă și mai vulnerabilă decât am crezut eu vreodată despre mine. Asta am descoperit, că e o slăbiciune sau nu… nu știu. Dar e un punct de pornire pentru întrebări.

Vlad: Slăbiciunea corporală. Anul asta m-am apucat de sală și am slabit, și mă bucur de aceasta „slabiciune” corporală. Haha, glumeam, nu am slăbiciuni. Iar am glumit.

VEZI ȘI: Aniversare departe de fiica ei. Andreea Marin: „Nu a fost ușor de dus sufletește”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.