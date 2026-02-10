Acasă » Știri » Zodia blestemată de Univers în februarie 2025. Cristina Demetrescu: „Boală, singurătate, dușmănii”

De: Anca Chihaie 10/02/2026 | 16:33
Săptămâna 9–15 februarie 2026 este marcată de o schimbare astrologică importantă, generată de finalul tranzitului lui Saturn prin zodia Pești și intrarea sa în Berbec, o poziție care va influența ritmul colectiv pentru următorii peste doi ani. Trecerea planetei responsabilității și structurii într-un semn de foc deschide o etapă caracterizată prin inițiativă, redefinirea direcțiilor personale și tendința de a construi noi începuturi pe baza experiențelor acumulate anterior.

Ultimele zile ale lui Saturn în Pești sunt asociate cu încheieri, clarificări și procese de conștientizare. Energia acestei perioade favorizează bilanțurile personale, reevaluarea deciziilor și renunțarea la situații care și-au epuizat sensul. Contextul astrologic sugerează o stare generală de tensiune interioară, în care dorința de schimbare coexistă cu nevoia de stabilitate. Se pot manifesta rigiditate în gândire, rezistență la compromis și tendința de a acționa impulsiv în fața incertitudinii.

Intrarea lui Saturn în Berbec marchează începutul unei perioade orientate spre acțiune, autonomie și afirmare individuală. În același sector zodiacal se va produce ulterior și întâlnirea cu Neptun, un fenomen astrologic care simbolizează transformări de profunzime, redefinirea idealurilor și apariția unor direcții noi în plan personal și social. Prezența de lungă durată a lui Neptun în Berbec accentuează tendința de reinventare, încurajând inițiativele îndrăznețe și schimbările radicale de perspectivă.

Pe fondul acestor mișcări planetare, Mercur și Venus se află în Pești, amplificând sensibilitatea emoțională, intuiția și nevoia de clarificare a unor situații rămase nerezolvate. Această poziționare favorizează introspecția, dar poate genera și confuzie sau indecizie. Retrogradarea lui Mercur introduce un ritm mai lent al evenimentelor, oferind un interval suplimentar pentru revizuirea deciziilor, reorganizarea planurilor și închiderea etapelor care necesită clarificare.

Potrivit Cristina Demetrescu, pentru nativii din Taur, perioada este descrisă ca un interval de profunzime interioară și reevaluare personală. Tranzitele actuale activează zona asociată retragerii, introspecției și confruntării cu limitele personale. Se conturează un context în care izolarea temporară, reflecția și distanțarea de agitația cotidiană pot deveni instrumente de clarificare. Experiențele pot avea un caracter transformator, orientând atenția către aspecte ignorate anterior.

Acest cadru astrologic poate aduce pentru Taur o sensibilitate crescută la epuizare fizică și emoțională, ceea ce impune prudență în gestionarea energiei și a responsabilităților. Situațiile percepute ca obstacole pot funcționa ca factori declanșatori ai unei schimbări de perspectivă. Perioada este asociată cu o căutare interioară intensă, în care soluțiile nu provin din exterior, ci dintr-un proces personal de înțelegere și adaptare.

