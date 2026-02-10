Acasă » Știri » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 14 = 13

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 7 + 14 = 13

De: Anca Chihaie 10/02/2026 | 17:03
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de inteligență! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test inteligență

Creierul tău este un procesor incredibil de puternic, capabil să filtreze și să interpreteze realitatea din jurul tău. Aceste teste de inteligență demonstrează cât de ușor poate fi păcălit, distorsionat și indus în eroare. Psihologii susțin că astfel de provocări ne arată cum creierul nostru prioritizează anumite detalii vizuale, ignorând altele. Privește cu atenție imaginea de mai jos și oferă un răspuns. Având în vedere dificultatea provocării de astăzi, timpul este nelimitat.

Cei care au descoperit răspunsul corect sunt felicitați. Pentru ceilalți avem rezolvarea mai jos. Nu te îngrijora! Dacă nu ai reușit, poți căuta alte teste cu care să exersezi. REZOLVAREA ecuației este exemplificată mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

Test de inteligență | Care dintre aceste 3 asistente medicale este, de fapt, o impostoare? Detaliul care o dă de gol

Test de inteligență | Poți vedea unde se ascunde numărul 28 printre multitudinea de 82, în doar 5 secunde?

