Dezvăluiri din culisele celui mai mediatizat triunghi amoros: „A fost o greșeală pe care am plătit-o toată viața!”

Jennifer Aniston nu a vorbit în mod public despre „triunghiul amoros” la care a fost supusă pe vremea când fostul ei soț, Brad Pitt, forma în secret un cuplu cu Angelina Jolie, însă acum își deschide sufletul.

Vedeta din „Friends” a mărturisit recent că în ultima perioadă a căsniciei cu Brad, acesta devenise distant, însă nimic nu anunța ce avea să urmeze. Credea că este ocupat cu proiectele cinematografice, când de fapt era mai mult preocupat de Angelina.

„A fost o perioadă atât de vulnerabilă. Am rămas cu șoc posttraumatic. Nu am știut cum să reacționez. Eram căsătoriți de 5 ani, iar dintr-o dată nu mai eram. Tabloidele vorbeau, era un stres zilnic. A fost deranjant să aflu din presă cu cine petrece timpul bărbatul meu. Însă ce m-a durut cu adevărat a fost când ea a spus: E păcat că a trebuit să se întâmple, dar s-a întâmplat. Și atunci am luat-o personal”, mărturisește Jennifer, potrivit NYPost.

Se pare că divorțul nu a închis rănile nici după două decenii pentru Aniston, care a reflectat mult timp la ce ar fi putut face diferit, astfel încât să nu îl piardă pe Brad.

Imposibilitatea de a avea copii, un impediment

S-a vorbit mult în presa americană de faptul că în ciuda tuturor tratamentelor de fertilitate pe care le-a efectuat, Jennifer Aniston nu putea rămâne însărcinată. La momentul divorțului, Brad Pitt avea 41 de ani, iar Aniston 36 de ani și mai multe sarcini pierdute.

În cercurile apropiate s-a zvonit că motivul despărțirii ar fi fost inabilitatea lui Jennifer de a-i lăsa moștenitori lui Brad, fapt ce i-a creat o profundă stare de neliniște actorului. Criza însă a dispărut după ce a cunoscut-o pe Angelina Jolie în timpul filmărilor pentru „Mr. & Mrs. Smith”. La acea vreme, Jolie, în vârstă de 30 de ani, era o stea în ascensiune și l-a convins pe actorul însurat să înceapă o relație.

„Cum să încep ca să nu fiu interpretată greșit? La acea vreme, erai rușinată dacă nu ești măritată și nu ai copii. Ulterior, am realizat că fericirea mea nu stă în cele două, indiferent ce spune gura lumii. Pentru că biologic nu pot avea urmași și căsnicia nu a mai mers. Motivul despărțirii nu a ținut de inabilitatea mea de a procrea, ci infidelitatea persoanei iubite”, explică Aniston.

Din 2005 în 2014, Brad a trăit în concubinaj cu Jolie. A urmat o căsnicie de doi ani și un divorț de trei, care s-a finalizat în 2019. Împreună au trei copii biologici, Shiloh, 19 ani, și gemenii Knox și Vivienne, 17 ani, și trei copii adoptați, Maddox, 24 de ani, Pax, 21 de ani, și Zahara, 20 de ani.

Aniston este împăcată sufletește

Deși nu poate avea copii, Jennifer Aniston a fost sinceră despre dificultățile ei legate de fertilizarea in vitro și infertilitate. Știind prin ce trece, actorul Adam Sandler îi trimite în fiecare an flori de Ziua Mamei.

Mai mult, actrița este foarte implicată în viața familiei lui Jason Bateman, care a mărturisit că Aniston este precum o a doua mamă pentru fetițele lui și ale soției Amanda, Francesca, 18 ani, și Maple, 13 ani.

Actualmente, Aniston rămâne în continuare angrenată în lumea filmului, iar în privința vieții personale, actrița face constant exerciții fizice pe care le împarte cu fanii săi pe rețelele de socializare. Însă nu este niciodată singură: îi are mereu alături pe cei trei căței ai săi:Clyde, Lord și Sophie.

