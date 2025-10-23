Ai gena Angelina Jolie? Ești obligat să te testezi periodic

Specialiștii din Marea Britanie trag un semnal de alarmă în ceea ce privește depistarea și prevenția bolii ucigașe care afectează atât femeile, cât și bărbații, cunoscută drept ”gena Angelina Jolie”. Testarea este simplă și poate fi făcută la medicul de familie, notează CSID.

Potrivit Institutului pentru Cercetare în Cancer (ICR), studiile arată că – începând cu vârsta de 40 de ani – bărbații cu mutațiile genetice BRCA 1 sau BRCA 2 – cunoscute drept ”gena Angelina Jolie”, ar trebuie să beneficieze de analize de sânge și testare anuală pentru depistarea bolii. Aceste gene sunt cunoscute pentru creșterea riscului de cancer și la femei – continuă să citești AICI ce trebuie să facă pacienții purtători ai mutației BRCA 1 sau BRCA 2.