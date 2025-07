Monica Tatoiu lămurește misterul: a suferit o intervenție estetică? ”Nu fac, însă, abuz, costă 500 €!”

Monica Tatoiu a suferit o schimbare radicală în ceea ce privește imaginea sa. La 69 de ani, chipul său pare mult întinerit și nu puțini sunt cei care se gândesc că femeia de afaceri ar fi suferit o intervenție estetică. Aceasta lămurește însă misterul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. De asemenea, Mihaela Tatoiu ne vorbește și despre problema de sănătate cu care se confruntă, precum și despre proiectul cu care vrea să dea lovitura, împreună cu o prietenă, mai precis o culegere de matematică!

Monica Tatoiu nu se declară împotriva operațiilor estetice. Din contră, ea însăși recunoaște că a apelat la intervenții cu botox sau acid hialuronic.

În ultima perioadă, chipul său pare mult întinerit. De această dată, ne spune femeia de afaceri, nu a apelat la specialiștii esteticieni. Cu ajutorul unei prietene, ne spune aceasta, a descoperit o cremă-minune, care dă rezultate.

„Am o prietenă căreia nu-i dai vârsta pe care o are. Și am întrebat-o ce-și face, cu ce-și dă. Mi-a spus despre o cremă folosită de femeile însărcinate împotriva vergeturilor, care se poate aplica și pe față. Am comandat-o de pe net, costă în jur de 500 de lei. Dar își merită toți banii. Rezultatele se văd de când o folosesc. Nu fac însă abuz. Nu o aplic non-stop, mai fac și pauze”, a declarat Monica Tatoiu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu ce problemă de sănătate se confruntă Monica Tatoiu

Altfel, femeia de afaceri nu ne-a ascuns faptul că are ceva probleme de sănătate. Mai mult chiar, are nevoie și de o intervenție chirugicală.

„Am dureri destul de mari la șold, trebuie să ajung la medic. Am nevoie de o proteză”, a completat aceasta.

În trecut, femeia de afaceri a fost diagnosticată și cu cancer, dar s-a vindecat iar boala este ținută sub control,

Vacanță cu barca, în Sardinia

Până atunci însă, Monica Tatoiu își va petrece următoarele 30 de zile în Sardinia, acolo unde în cursul zilei de astăzi a plecat într-un concediu, împreună cu soțul său.

„Ne ducem cu barca până acolo. Am schimbat traseul spre deosebire de anul trecut, să vedem și alte trasee noi”, ne-a mai spus femeia de afaceri.

Aceasta a adăugat că a renunțat la scufundările în ape reci, dat fiind faptul că are totuși, o vârstă, care nu-i mai permite să facă anumite lucruri.

Monica Tatoiu va scoate o culegere de matematică!

După ce va reveni în România, Monica Tatoiu are planuri noi. Mai întâi, aceasta se pregătește de întâlnirea de 50 de ani, cu colegii de liceu:

„Eu am terminat liceul la Timișoara. Mulți dintre foștii colegi sunt realizați și nu mai locuiesc în România. Dar au anunțat că vor fi prezenți. Cred că va veni și Florin Călinescu. Și el a terminat același liceu, dar la uman”.

În același timp, femeia de afaceri intenționează să scoată o culegere de matametică, altfel decât cele existente în acest moment.

„Împreună cu o prietenă, vrem să scoatem o culegere de matematică cu probleme din culegerile vechi, care sunt rezolvate și explicate altfel. Un elev trebuie să știe unde și cum să aplice cunoștințele dobândite, la ce-i folosesc acestea”, a adăugat femeia de afaceri, care în trecut a fost și profesoară de matematică.

