I-am făcut calculul! Câți euro a primit Kamara din partea Pro TV, pentru cele 13 săptămâni la Survivor

Ediția de miercuri, 12 aprilie, a emisiunii Survivor România a adus o nouă eliminare. În urma numărului de voturi primite din partea telespectatorilor, Kamara (47 de ani) a părăsit emisiunea. Celebrul cântăreț a primit însă o sumă importantă de bani în cele 13 săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Citește în continuare cu câți bani a plecat Kamara acasă.

Miercuri seară, Survivor România 2023 a avut parte de o nouă eliminare. Cei doi concurenți nominalizați pentru a pleca acasă au fost Dan Ursa și Kamara. În urma voturilor telespectatorilor celebrul cântăreț a fost eliminat.

(CITEȘTE ȘI: Ce i-a spus Ionuț Iftimoaie lui Kamara, imediat după ce a fost eliminat de la Survivor. Are legătură cu fiul lui bolnav, Leon)

Câți bani a câștigat Kamara la Survivor România. Suma nu este deloc mică

Kamara a intrat în emisiunea Survivor România cu un scop precis. Cântărețul și-a dorit foarte mult să câștige marele premiu, în valoare de 100.000 de euro, pentru fiul său, care este bolnav.

În total, Kamara a petrecut nu mai puțin de 13 săptămâni în Republica Dominicană. Potrivit informațiilor apărute în presă, cântărețul a primit 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în junglă. Astfel, în ciuda faptului că nu a ajuns în marea finală, Kamara a plecat acasă cu o sumă importantă de bani. La un simplu calcul, se observă că artistul a primit 39.000 de euro pentru participarea la Survivor România.

Kamara nu are regrete după eliminarea de la Survivor. „Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu”

După ce a aflat că va părăsi emisiunea, Kamara a avut un discurs extrem de optimist. În ciuda faptului că nu și-a atins scopul, artistul s-a declarat mulțumit de prestația sa. În plus, Kamara este convins că fiul său, Leon, este mândru de el. Totodată, nu a uitat să-l felicite pe Dan Ursa, celălalt concurent nominalizat pentru eliminare.

„Domnule Dan, sunt împărțit în momentul de față pentru că, oarecum, nu am reușit să îmi îndeplinesc misiunea de tată, dar pe cea de bărbat am reușit să o îndeplinesc! Orice ar fi, l-am făcut mândru pe băiatul meu și știe că nu sunt omul care să plece de lângă el fără a fi pentru el. Mi-a spus să fiu puternic, să am grijă să nu mă îmbolnăvesc, iar el a promis că va rămâne un Leon! Te felicit, Dane, că rămâi. Nu sunt supărat pe nimeni, nici măcar pe Ionuț și îi mulțumesc că mi-a dat puterea să nu fiu supărat pe el”, a declarat Kamara după eliminare.

(CITEȘTE ȘI: Kamara i-a scos din minți pe concurenții de la Survivor România 2023! Faimoșii au făcut coaliție împotriva lui și au răbufnit în cadrul consiliului: „Nu mai putem” )