Dușmănia dintre Kamara și Ionuț Iftimoaie a continuat și după Survivor. Condiția șoc pusă de artist celor de la ProTV

S-au certat precum chiorii timp de 13 săptămâni la Survivor, iar acum au adus securea războiului și acasă, în România, tocmai din Republica Dominicană. Potrivit surselor CANCAN.RO, Kamara a avut o discuție aprinsă cu producătorii emisiunii de la PRO TV, atunci când a aflat că va călători până la București cu Ionut Iftimoaie. A pus și condiții dure, care i-au fost respectate.

Au intrat în jungla din Republica Dominicană în calitate de prieteni, dar spiritul de competiție i-a transformat, rapid, în dușmani aprigi. Timp de mai bine de trei luni, Kamara și Ionuț Iftimoaie și-au spus cuvinte grele și nu a existat zi fără un conflict între ei. Totul a culminat cu o ceartă cumplită, în văzul tuturor colegilor, în seara Unificării, chiar înaintea unei petreceri de zile mari, la care au participat și Antonia și Alex Velea: “„Tu ești mare vrăjitor, mare păpușar. Tu făceai asta cu DOC. DOC e chihuahua al tău, dar eu nu sunt. Ai înțeles? Tu cu mine nu faci jocuri din astea? Hai, măi! Lasă-mă, te rog eu. În stilul tău de țață de la cel mai îndepărtat colț din țară a început. Așa cum face el cu buzele alea alea lui”, i-a strigat Kamara lui Iftimoaie. Luptătorul nu s-a lăsat nici el mai prejos și-a dat replica artistului: “Nu pot să-ți răspund, nu pot să mă cobor la nivelul tău, nu avem același nivel”.

Nu au vrut să se întoarcă în țară cu același avion

În ediția difuzată de PRO TV pe data de 12 aprilie, Kamara a fost eliminat de la Survivor, în urma exprimării votului public. Vineri seara, artistul a ajuns în țară, acolo unde a fost așteptat de câțiva prieteni, așa cum scria, în exclusivitate, CANCAN.RO. Surpriză, însă. Tot atunci aveam să detonăm și bomba! Din același avion a coborât și Ionuț Iftimoaie, despre care fanii știau că se află, încă, în jungla din Republica Dominicană (CITEȘTE AICI)

Fostul sportiv a abandonat, de bună voie, competiția, alegând să se întoarcă acasă, la familia sa. Ai crede că, astfel, a luat sfârșit și conflictul dintre cei doi. Ei bine, nici gând. Potrivit surselor CANCAN.RO, Kamara s-a enervat cumplit atunci când a aflat că trebuie să se întoarcă în țară în aceleași avioane cu rivalul său.

După multă muncă de lămurire, Kamara s-a lăsat înduplecat de producătorii de la Pro TV, însă a avut două condiții, la care nu a dorit să renunțe sub nicio formă. Ca locurile în avion să fie cât mai îndepărtate, iar la aterizare să iasă din aeroport la o distanță de cel puțin 30 de minute de dușmanul lui, pentru a nu fi asociați sub nicio formă. Ionuț Iftimoaie a acceptat condițiile, dar a avut și el o doleanță. Să fie primul care ajunge la Terminalul Sosiri de pe aeroportul Henri Coandă. A motivat prin faptul că este așteptat de soție și copiii, pe care nu-i va lăsa să aștepte sub nicio formă. Zis și făcut.

Cei doi s-au îmbarcat în avion din Republica Dominicană până la Madrid. Kamara pe un scaun din fața aeronavei, iar Iftimoaie în spate. Au urmat alte câteva ore de așteptat în capitala Spaniei și un zbor către București. În tot acest timp, cei doi nu au schimbat nici măcar o vorbă.

Așa cum au convenit, primul care a ieșit a fost luptătorul, iar la jumătate de oră a venit și Kamara. Ajunși pe pământ românesc, fără a mai avea nimic de împărțit, rămâne de văzut dacă cei doi vor îngropa securea războiului sau vor continua să se ponegrească public. Vă ținem la curent.

