Ionuţ Iftimoaie, „ars” la bani de Pro TV? De necrezut ce a făcut după eliminarea de la Survivor: „Am plecat sălbatic”

Zilele trecute, CANCAN.RO anunța în premieră, eliminarea neașteptată a fostului kickboxer de la Survivor România! Ionuţ Iftimoaie a ajuns în România, lângă familia sa, iar recent a făcut şi primele declaraţii despre experienţa pe care a trăit-o în Republica Dominicană.

Ionuț Iftimoaie a şocat o ţară întreagă în momentul în care a apărut în aeroport alături de colegul său, Kamara (VEZI DETALII AICI). Nimeni nu se aştepta ca fostul luptător K1 să părăsească emisiunea, deşi acesta şi-a exprimat dorinţa de a se întoarce acasă de câteva ori.

Fanii emisiunii ştiau că fostul Faimos nu se află în pericol de eliminare, însă, experienţa pe care a trăit-o în junglă l-a afectat destul de mult. Ionuţ Iftimoaie a ajuns în România epuizat, dar a fost extrem de bucuros de revederea cu familia care l-a așteptat la aeroport.

„Sunt bine la modul că am ajuns acasă și acesta este lucrul cel mai important și încerc să mă conectez la viața reală la care sunt abonat mereu”, a precizat Ionuț Iftimoaie.

În ceea ce priveşte banii pe care trebuie să îi primească Ionuţ Iftimoaie, se pare că acesta a câştigat pentru fiecare săptămână pe care a petrecut-o în junglă suma de 4.000 de euro. Rămâne de văzut ce se va întâmpla acum, având în vedere condiţiile în care acesta a părăsit concursul.

Cât a slăbit Ionuț Iftimoaie

După mai bine de patru luni petrecute la Survivor România 2023, Ionuț Iftimoaie s-a transformat radical. Fostul luptător K1 a avut momente în care nu a mâncat deloc pentru că echipa sa nu a reuşit să câştige recompensele puse în joc. Din acest motiv a slăbit mai multe kilograme.

„10 kilogram am slăbit. Când am ales să vin acasă, am ales să vin sălbatic. Când s-a întâmplat să plec, am plecat direct”, a declarat Ionuț Iftimoaie.