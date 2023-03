I-am făcut calculul! Ce avere are Ionuț Iftimoaie de la Survivor, de fapt

Ionuț Iftimoaie este unul dintre cei mai apreciați boxeri din România, care a obținut inclusiv titlul mondial. Ulterior, a decis să se retragă din sportul de performanță, în anul 2016 pentru a-și dedica timpul familiei sale. Puțini sunt, însă, cei care știu că sportivul nu a rămas cu nimic pe plan financiar după o carieră în box, așa că a fost nevoit să găsească soluții pentru a face bani.

Ionuț Iftimoaie deține un centru de agrement

Ionuț Iftimoaie trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Maria cu care are 3 copii. Aceștia locuiesc în Bacău, orașul natal al concurentului de la Survivor, unde a fost numit chiar cetățean de onoare.

Acolo și-au deschis propria afacere de agrement, pentru care au primit un teren de la Primăria din comuna Comănești. Ulterior a accesat și fonduri europene, iar cu banii obținuți a construit totul de la zero. Centrul de agrement se numește „Trotus-Ionuț Iftimoaie” și are două bazine de înot, dar și un ștrand exterior plus un parc de agrement. Tot aici se regăsește și o sală polivalentă cu două tribune de 350 de locuri.

Ei bine, în acest sens, Ionuț Iftimoaie se poate lăuda cu un mare succes pe plan financiar. Bărbatul și-a asigurat deja pensia prin afacerea sa și a dezvăluit că are contracte de închiriere pe 10 ani. Chiar dacă nu a rămas cu niciun ban de pe urma rezultatelor sale sportive, acesta a făcut în așa fel încât să se mândrească cu o viață prosperă, iar oportunitățile de a face bani nu au fost puține.

„Pot spune că mi-am asigurat deja pensia, am contracte de chirie pe 10 ani, e pensia mea. După 20 de ani de sport nu am niciun leu care să îmi vină de pe urma rezultatelor sportive, deși mi-am terminat cariera din poziția de campion mondial! Dar nu mă plâng, că mi-a dat Dumnezeu oportunități!”, a povestit Ionuț Iftimoaie, potrivit Ciao.

CITEȘTE ȘI: IONUȚ IFTIMOAIE ȘI ȘTEFANIA STĂNILĂ, APROPIERE BIZARĂ LA SURVIVOR 2023 DE LA PRO TV. AVEM IMAGINILE!

Ionuț Iftimoaie a investit 1,2 milioane de euro într-un complex de magazine

Pe lângă afacerile care i-au adus multe beneficii financiare, Ionuț Iftimoaie deține și o casă superbă. „Faimosul” de la Survivor a mărturisit în urmă cu ceva timp, că a făcut un credit bancar de 1,2 milioane de euro pentru a-și pune propria afacere pe picioare și că îi place la nebunie că a ales varianta de a-și deschide mai multe magazine diversificate, prin conceptul strip mall.

„Îmi place conceptul de strip mall, cu magazine mai mici, diversificate. Este un proiect ambițios pe care îl dezvolt în zona comercială a orașului. Inaugurarea primului modul de 900 mp a fost în luna noiembrie anul trecut.

Estimez ca în două luni să inaugurăm și următorul modul tot de 900 mp, pentru că deja am început și construcția modulului. Valoarea investiției pentru cele module este de circa 1,2 milioane euro, bani luați pe credit bancar.

Abia în ultima vreme am reușit să pun cap la cap acest concept care a generat și circa 40 locuri de muncă. Pot spune că mi-am asigurat deja pensia, am contracte de chirie pe 10 ani, e pensia mea. După 20 de ani de sport nu am niciun leu care să îmi vină de pe urma rezultatelor sportive, deși mi-am terminat cariera din poziția de campion mondial! Dar nu mă plâng, că mi-a dat Dumnezeu oportunități!”, a povestit Ionuț Iftimoaie.

VEZI ȘI: AM AFLAT ADEVĂRUL! CARE E PORECLA CIUDATĂ A LUI IONUȚ IFTIMOAIE DE LA SURVIVOR 2023 ȘI DE CE I SE ZICE AȘA „FAIMOSULUI” DE LA PRO TV