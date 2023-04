Kamara i-a declarat război lui Ionuț Iftimoaie! Cei doi sunt la cuțite și după plecare de la Survivor România

Competiția Survivor România s-a încheiat pentru Kamara și Ionuț Iftimoaie. Primul a părăsit show-ul din Dominicană fiind eliminat de către public, iar al doilea din cauza unor probleme personale. În competiție nu au reușit să se înțeleagă și se pare că nici acum, chiar dacă nu mai luptă pentru nicio miză. Kamara nu vrea să mai audă niciodată de Ionuț Iftimoaie.

Kamara a fost protagonistul multor conflicte la Survivor România. Cele mai multe „lupte” le-a purtat cu Ionuț Iftimoaie și cu DOC. Dacă pe rapper a reușit să îl ierte și spune că va păstra legătura cu el, în ciuda celor întâmplate, nu același lucru poate spune și despre Ionuț Iftimoaie. Se pare că artistul a rămas cu un gust amar după toate confruntările pe care le-a avut cu sportivul și nu vrea să mai audă niciodată de el. Nu îl poate ierta pentru tot ce s-a întâmplat în Dominicană, așa că preferă să uite de existența lui.

„Ionuț Iftimoaie. Cu el nu voi mai păstra legătura sub nicio formă, din punctul meu de vedere. Ceilalți oameni, cu care am avut de-a face acolo, vor rămâne în lista mea de prieteni, cu siguranță, inclusiv Doc, pe care l-am cunoscut acolo.

Pe Ionuț l-am cunoscut în afara show-ului, l-am cunoscut și în show, m-am lămurit, nu se poate. Nu am nicio părere de rău în acest sens, nu am nicio ură în direcția lui, îmi doresc să nu mai am de-a face cu el niciodată. Să fie sănătos și să se trezească la viață”, a declarat Kamara, potrivit click.ro.

(CITEȘTE ȘI: CE I-A SPUS IONUȚ IFTIMOAIE LUI KAMARA, IMEDIAT DUPĂ CE A FOST ELIMINAT DE LA SURVIVOR. ARE LEGĂTURĂ CU FIUL LUI BOLNAV, LEON)

„Nu am vrut să pun la suflet”

Parcursul lui Kamara în cadrul competiției de la Pro Tv a fost unul destul de controversat. Artistul a purtat numeroase „bătălii”, unele dintre el cu DOC. Deși mulți au fost cei care l-au condamnat și acuzat că el începe fiecare ceartă, Kamara a mărturisit acum contrariul. Potrivit spuselor lui, în ceea ce îl privește pe DOC, acesta ar fi avut, de fapt, o problemă cu el încă de când a ajuns în competiție.

Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Kamara a dezvăluit că încă din primele minute în care a pășit în competiție DOC l-a luat în vizor. Mai exact, rapper-ul l-a întâmpinat pe Kamara cu o replică tăioasă și de acolo a început totul. Însă, Kamara a dat uitării neînțelegerile cu DOC și nu îi poartă pică.

„Ce s-a văzut la TV a fost doar un episod. Din momentul în care am ajuns acolo, DOC mi-a zis: «Tu nu ai voie să vorbești, ești copilul nou din curtea școlii». De abia intrasem în mașină, nici nu știam ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama, din acel moment, că DOC are ceva cu mine. Mi s-a transmis că DOC are ceva cu mine. Eu nu am vrut să pun la suflet”, a declarat Kamara.

(VEZI ȘI: CLASAMENT SURVIVOR ROMÂNIA 2023. CINE E CEL MAI BUN CONCURENT DE LA PRO TV, DUPĂ CE KAMARA A FOST DAT AFARĂ)