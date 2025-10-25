Ediția cu numărul opt a emisiunii The Ticket aduce în atenția publicului concurenți spectaculoși, dar și foarte tăioși. La propriu, căci unul dintre numere este destul de periculos, iar publicul a stat cu sufletul la gură pe toată durata reprezentației. Ca în fiecare episod, au existat numere care i-au lăsat pe toți cei din sală cu gura căscată, dar și altele care au creat controversă. Și, dacă luăm în calcul câștigătorul ediției, cel mai probabil, controversele nu se vor opri doar la emisiune. CANCAN.RO vă prezintă toate detaliile.

Așa cum știți deja, în fiecare sâmbătă seara avem parte de show în cadrul emisiunii The Ticket, al cărui juriu spumos, public bine informat și cu principii clare, dar și concurenți fără limite, dar și cu talentul la purtător, fac spectacol. Ediția a fost incendiară, la propriu! În plus, o remarcă a lui Micutzu a stârnit hohote de râs în sală!

Juriul a rămas mut de uimire: „Cel mai bine din ce am văzut!”

Pe scena The Ticket au urcat dansatori și acrobați de profesie. Numărul unei tinere a atras atenția juraților, căci pe lângă nivelul de dificultate, fiind prinsă de păr cu o sfoară suspendată în aer, tânăra a avut și o ținută sumară care îi lăsa la vedere posteriorul.

Producătorii au fost darnici și cu doamnele și domnișoarele de acasă sau din public, căci un număr de acrobație le-a lăsat cu gura căscată. Un acrobat cu un trup perfect sculptat a stârnit invidia în domni și admirația în doamne. „Cel mai bine din ce am văzut”, zice Anca Dinicu. În plus, momentul s-a încheiat cu hohote de râs atunci când Nelu Cortea, la îndemnul Ancăi, a mers pe scenă lângă concurent. Nu pentru a se compara, ci pentru a-i număra…pătrățelele. Când a ajuns la cele laterale, Micutzu le-a numit…branhii, remarcă ce a stârnit hohote de râs.

Un fost concurent controversat de la X-factor a câștigat!

Câștigătorul ediției a fost Beni Mihai, un dragqueen din România. Bărbatul, care s-a machiat ca o regină drag, cu perucă roșcată, a uimit pe toată lumea cu vocea sa. Discursul său a fost, de asemenea, emoționant, iar Bendeac și Maurice Munteanu i-au lăudat performanța. Mai mult, Delia îl cunoștea de la X-factor, acolo unde i-a remarcat talentul vocal. Desigur că apariția sa a stârnit și controverse, însă acesta este farmecul emisiunii pe care o veți vedea sâmbăta aceasta.

CITEȘTE ȘI: Nelson Mondialu a făcut ravagii la Antena 1! Toți s-au uitat lung la el, când a apărut pe scenă

ACCESEAZĂ ȘI: Ce l-a făcut pe Mihai Bendeac să uite scandalul cu Antena 1 și să revină pe micile ecrane: „Ne-am întâlnit la un restaurant, unde am vorbit câteva ore”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.