Nelson Mondialu a făcut ravagii la Antena 1! Toți s-au uitat lung la el, când a apărut pe scenă

Ediția cu numărul patru a showului The Ticket aduce în prim plan concurenți spectaculoși, dar și contraziceri între jurați. De data aceasta, bătălia s-a dat între un fost dansator al lui Justin Bieber și o formație de la noi. Jurații au fost puși în dificultate pe tema alegerii finalistului. Mihai Bendeac și Maurice s-au contrazis, iar atmosfera din culise a devenit tensionată. Iată cine a înclinat balanța și pentru ce concurent. CANCAN.RO are informații exclusive despre ediția a patra a showului incendiar.

În cea de-a patra ediție The Ticket avem parte de un spectacol inedit, dar și de concurenți care în trecut au făcut istorie cu replicile lor. Fie că unii îi urăsc, alții îi plac, cert este un lucru, nu au cum să treacă neobservați. Însă, ediția aduce în prim plan și concurenți total necunoscuți, dar și celebri peste Ocean. Iată cine a câștigat, dar și cine le-a dat bătăi de cap juraților.

Dansatorul lui Justin Bieber a lăsat mască jurații

Ediția cu numărul patru a emisiunii The Ticket care va fi difuzată sâmbătă de la 20.00, aduce în prim plan 14 concurenți dornici de afirmare. Cu toții au venit pe scenă în fața juraților pentru a-și arăta talentul și a primi un bilet pentru marea finală. Din cei 14, doar unul va ajunge în finală, iar bătălia s-a dat între un vietnamez și o trupă din România, însă hohote de râs au stârnit si Nelson Mondialu ( vezi aici) si Nicu de la Căzănești, bărbatul care în trecut a surprins-o pe Delia, iar vedeta a cântat alături de el.

Printre cei care au atras cel mai mult atenția juraților s-au numărat un vietnamez care a făcut un super show cu lasere și lumini prin care a lăsat mască publicul și juriul, precum și o trupă românească, Sukar Nation, care a ținut juriul în pași de dans și bucurie pe tot parcursul numărului.

Mihai Bendeac și Maurice Munteanu s-au contrazis

După ce publicul a votat, a venit momentul juriului să își facă treaba și să aleagă. Delia, Anca Dinicu, Maurice Munteanu, Micutzu și Mihai Bendeac s-au retras și au început contrazicerile.În timp ce Anca Dinicu a mizat pe Sukar Nation, Delia susținea ca vietnamezul a făcut cel mai bun spectacol. Micutzu s-a arătat încântat de o tânără care a prezentat o coregrafie de dans contemporan. Mihai Bendeac și Delia au făcut front comun, însă Maurice nu a fost de acord cu ei. Au existat câteva replici tăioase între fashion editorul revistei Elle și Bendeac, însă într-un final au ajuns la un consens.

După runde intense de negocieri intense, juriul a dat verdictul: artistul care a dansat pentru Justin Bieber în trecut a câștigat ediția cu numărul patru și a primit biletul spre marea finală!

CITEȘTE ȘI: S-a lăsat cu scântei la The Ticket! Şi-a încordat muşchii în show-ul Monei Segall, dar… L-au trimis acasă cu zero lei!

NU RATA: Maurice Munteanu e gata de acţiune, dar îi avertizează pe concurenţii show-ului “The Ticket”: „Nu mă voi lăsa influențat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.