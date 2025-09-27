Acasă » Exclusiv » Nelson Mondialu a făcut ravagii la Antena 1! Toți s-au uitat lung la el, când a apărut pe scenă

Nelson Mondialu a făcut ravagii la Antena 1! Toți s-au uitat lung la el, când a apărut pe scenă

De: Delina Filip 27/09/2025 | 20:32
Nelson Mondialu a făcut ravagii la Antena 1! Toți s-au uitat lung la el, când a apărut pe scenă
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Ediția cu numărul patru a showului The Ticket aduce în prim plan concurenți spectaculoși, dar și contraziceri între jurați. De data aceasta, bătălia s-a dat între un fost dansator al lui Justin Bieber și o formație de la noi. Jurații au fost puși în dificultate pe tema alegerii finalistului. Mihai Bendeac și Maurice s-au contrazis, iar atmosfera din culise a devenit tensionată. Iată cine a înclinat balanța și pentru ce concurent. CANCAN.RO are informații exclusive despre ediția a patra a showului incendiar. 

În cea de-a patra ediție The Ticket avem parte de un spectacol inedit, dar și de concurenți care în trecut au făcut istorie cu replicile lor. Fie că unii îi urăsc, alții îi plac, cert este un lucru, nu au cum să treacă neobservați. Însă, ediția aduce în prim plan și concurenți total necunoscuți, dar și celebri peste Ocean. Iată cine a câștigat, dar și cine le-a dat bătăi de cap juraților.

Dansatorul lui Justin Bieber a lăsat mască jurații

Ediția cu numărul patru a emisiunii The Ticket care va fi difuzată sâmbătă de la 20.00, aduce în prim plan 14 concurenți dornici de afirmare. Cu toții au venit pe scenă în fața juraților pentru a-și arăta talentul și a primi un bilet pentru marea finală. Din cei 14, doar unul va ajunge în finală, iar bătălia s-a dat între un vietnamez și o trupă din România, însă hohote de râs au stârnit si Nelson Mondialu ( vezi aici) si Nicu de la Căzănești, bărbatul care în trecut a surprins-o pe Delia, iar vedeta a cântat alături de el.

Concurenții au făcut spectacol în cea de-a patra ediție The Ticket
Concurenții au făcut spectacol în cea de-a patra ediție The Ticket

Printre cei care au atras cel mai mult atenția juraților s-au numărat un vietnamez care a făcut un super show cu lasere și lumini prin care a lăsat mască publicul și juriul, precum și o trupă românească, Sukar Nation, care a ținut juriul în pași de dans și bucurie pe tot parcursul numărului.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Mihai Bendeac și Maurice Munteanu s-au contrazis

După ce publicul a votat, a venit momentul juriului să își facă treaba și să aleagă. Delia, Anca Dinicu, Maurice Munteanu, Micutzu și Mihai Bendeac s-au retras și au început contrazicerile.În timp ce Anca Dinicu a mizat pe Sukar Nation, Delia susținea ca vietnamezul a făcut cel mai bun spectacol. Micutzu s-a arătat încântat de o tânără care a prezentat o coregrafie de dans contemporan.  Mihai Bendeac și Delia au făcut front comun, însă Maurice nu a fost de acord cu ei. Au existat câteva replici tăioase între fashion editorul revistei Elle și Bendeac, însă într-un final au ajuns la un consens.

Maurice Munteanu si Mihai Bendeac s-au contrazis în cadrul celei de a patra ediție a emisiunii
Maurice Munteanu si Mihai Bendeac s-au contrazis în cadrul celei de a patra ediție a emisiunii

După runde intense de negocieri intense, juriul a dat verdictul:  artistul care a dansat pentru Justin Bieber în trecut a câștigat ediția cu numărul patru și a primit biletul spre marea finală!

CITEȘTE ȘI: S-a lăsat cu scântei la The Ticket! Şi-a încordat muşchii în show-ul Monei Segall, dar… L-au trimis acasă cu zero lei!

NU RATA: Maurice Munteanu e gata de acţiune, dar îi avertizează pe concurenţii show-ului “The Ticket”: „Nu mă voi lăsa influențat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată că voi fi pregătit pentru așa ceva!”
Exclusiv
Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată că voi fi…
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea. Minciuni în lanț despre apelul polițistului
Exclusiv
Cum încearcă iubitul Ioanei Popescu să scoată bani de pe urma morții jurnalistei. Sugerează că și-a înscenat moartea.…
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei să ne nenorocești, să creadă ăştia că e act de sabotaj?“
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie...
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă tot
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi 24
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este...
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
kfetele.ro
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a...
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
WOWBiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care...
Schema prin care escrocii
observatornews.ro
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă
Fanatik.ro
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât...
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
Fanatik.ro
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7...
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului...
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Dubai: 47 de experiențe incredibile în orașul miliardarilor
evz.ro
Dubai: 47 de experiențe incredibile în orașul miliardarilor
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de viață a premierului (GALERIE FOTO)
Gandul.ro
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Fosta concurentă din Casa Iubirii face DEZVĂLUIRI explozive despre Alexandrina:
radioimpuls.ro
Fosta concurentă din Casa Iubirii face DEZVĂLUIRI explozive despre Alexandrina: "Vreau să știți și voi". Are...
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
Fanatik.ro
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera ...
Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera premierului
”Ioana nu este moartă”! Cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu aruncă totul în aer
”Ioana nu este moartă”! Cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu aruncă totul în aer
Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată ...
Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată că voi fi pregătit pentru așa ceva!”
BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR
BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR
Mama Andreei Cuciuc susține că fiica ei a fost omorâtă. Legătura cu nepotul lui Nicolae Botgros: ...
Mama Andreei Cuciuc susține că fiica ei a fost omorâtă. Legătura cu nepotul lui Nicolae Botgros: „Să fie pedepsit”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Pe primul loc la tine e fotbalul”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Pe primul loc la tine e fotbalul”
Vezi toate știrile
×