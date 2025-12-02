Ce se întâmplă cu agresoarea senatoarei POT. Magistrații, decizie de ultimă oră în cazul Oanei Ungureanu!

Oana Ungureanu, femeia de 43 de ani, care i-a vandalizat mașina și a lovit-o cu ranga pe senatoarea POT, Valentina Aldea, rămâne sub control judiciar, după ce instanța i-a respins cererea de ridicare a acestei măsuri. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Nici măcar declarațiile date de Oana Ungureanu în urmă cu câteva zile, când aceasta a spus că-i pare rău pentru cele întâmplate, nu au ajutat-o să scape de controlul judiciar. Instanță i-a respins plângerea formulată pe data de 21 noiembrie ca neîntemeiată și a obligat-o la plata sumei de 1000 de lei, reprezentând cheltuielile de judecată, după ce a bătut-o cu randa pe senatoarea POT, căreia i-a distrus și automobilul..

„În baza art. 213 alin. (1) C.proc.pen., respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de către inculpata Ungureanu Oana (CNP) împotriva ordonanţei nr. 9119/165/P/2025 din data de 21.11.2025 privind luarea măsurii controlului judiciar de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen., obligă inculpata la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cheltuielile judiciare se fac venit la bugetul de stat şi se achită la agenţia de administrare fiscală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul inculpata. Definitivă”, se arată în decizia Judecătoriei sectorului 6.

Oana Ungureanu: „Nu și-a dorit nimeni așa ceva”

Oana Ungureanu a fost pusă sub control judiciar imediat după incidentul ce a avut loc într-o parcare cu senatoarea POT, Valentina Aldea, despre care aceasta a susținut că e amanta soțului său de ani de zile.

„M-am prezentat la controlul judiciar, am semnat, se va întâmpla în fiecare săptămână. Lucrurile evoluează într-un ritm firesc. Joi seara a fost un șir de evenimente nefericite care au dus la această altercație fizică. Nu și-a dorit nimeni așa ceva. Nu m-am dus cu scopul de a urmări pe cineva. Eu m-am dus la o prietenă, care stă acolo de foarte mulși ani. Că s-a ăntmplat asta, nu și-a dorit nimeni așa ceva, dar asta o vor demonstra toate. Nu știam că această doamnă va fi acolo, a fost chemată de soțul meu. Nu am avut dialog cu ea sub nicio formă. S-a ajuns aici pentru că am fost jignită, am fost acuzată. Nu s-a ajuns aici din dorința mea de răzbunare, ci pentru că m-am apărat. Nu am avut intenția de a o ataca sau de a provoca un scandal. Așa a fost să fie”, a spus recent aceasta pentru Gândul.

La rându-i, parlamentara a susținut că ea a fost cea agresată și a cerut ordin de protecție împotriva Oanei Ungureanu. Judecătorii i-au respins însă cererea condiderând-o neîntemeiată.

CITEȘTE ȘI: Prima reacție a femeii care a agresat-o pe senatoarea Valentina Aldea: „Este amanta soțului meu”

NU RATA: Primele imagini din parcarea în care a fost bătută senatoarea Valentina Aldea! I-a dat daună totală!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.