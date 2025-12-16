Acasă » Știri » Crăciun low cost la mare! Cât costă o noapte de cazare în hotelul Andreei Bănică, de la Eforie Nord

De: Andreea Stăncescu 16/12/2025 | 10:24
Mulți români și-au dorit să petreacă sărbătorile de iarnă pe litoral, însă locurile de cazare s-au epuizat rapid. Hotelul din Eforie Sud  deținut de Andreea Bănică și soțul ei este complet ocupat, astfel că nu mai sunt disponibile camere. Ce ofertă a avut vedeta în această perioadă. 

Hotelul pe care îl deține Andreea Bănică din Eforie Sud, este complet ocupat atât în timpul sărbătorilor, cât și după acestea, astfel că nu mai există camere disponibile în toată unitatea de cazare.

Acesta este situat la doar câțiva pași de Plaja Debarcader, hotelul oferă unități de cazare moderne cu balcon, WiFi gratuit și parcare privată. Camerele sunt dotate cu aer condiționat, baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite, televizor cu ecran plat, terasă, minibar, cuptor cu microunde, cafetieră și ibric electric. Oaspeții se pot relaxa în grădină sau pot desfășura activități în apropiere, cum ar fi pescuitul, așa cum se anunță de site-ul de rezervare.

Sursa foto: Booking.ro

Prețurile pentru o noapte de cazare pornesc de la 600 lei pentru un apartament, iar cea mai accesibilă opțiune pentru 4 persoane este Apartament Deluxe, care include un dormitor cu pat dublu mare și un living cu canapea extensibilă, la 686 lei pe noapte.

Cererea pentru locurile de cazare de pe litoral a fost extrem de mare în această perioadă, iar mulți turiști români au preferat să petreacă sărbătorile de iarnă la malul mării în locul stațiunilor montane. Atmosfera relaxantă, apropierea de plajă și posibilitatea de a combina momentele de odihnă cu plimbări pe malul apei au făcut litoralul o alegere mult mai atractivă decât muntele, unde zăpada și activitățile specifice nu au atras la fel de mulți vizitatori.

