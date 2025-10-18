Gest emoționant după explozia din Rahova. Un tânăr și-a riscat viața pentru a recupera rochia de mireasă a soției sale

După explozia devastatoare care a avut loc într-un bloc din Rahova, un moment emoționant a atras tuturor. Un tânăr și-a riscat viața pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soții, care a rămas într-unul dintre apartamentele blocului devastat de deflagrație.

Tânărul a insistat ore întregi să fie lăsat să intre în locuința sa, pentru a recupera rochia de mireasa a iubitei sale. Bărbatul le-a explicat autorităților că nunta este pregătită, dar cel mai important obiect vestimentar pentru marele eveniment se află încă înăuntru. Cuplul avea nunta programată chiar astăzi.

Un tânăr a riscat totul pentru rochia de mireasă

Bărbatul își dorea cu orice preț să intre să recupereze rochia de mireasa a partenerei sale și s-a rugat ore în șire de autorități să îl lase să pătrundă înăuntru. În cele din urmă echipele de intervenție au acceptat să-l însoțească până în apartament, unde tânărul a găsit rochia intactă.

În momentul în care a ieșit din bloc, bărbatul ținea strâns la piept rochia de mireasa, ca pe cel mai prețios lucru din lume. Oamenii adunați în jur au început să aplaude gestul tânărului, marcând o pauză de bucurie, într-un moment încărcat de durere.

„A riscat mult, dar pentru el rochia aceea era totul. A ieșit cu ea în brațe, iar oamenii din jur au început să aplaude. A fost un moment de emoție pură, într-un loc unde până atunci fusese doar durere”, a spus unul dintre martorii aflaţi la faţa locului, conform observatornews.

Alte zeci de persoane așteaptă să poată intra în locuințe, pentru a recupera bunuri, acte și bani. S-a format o coadă de așteptare, iar accesul în bloc se face pe baza unui tabel. De asemenea, locatarii pot intra în locuințe, pentru scurt timp, doar însoțiți de jandarmi și polițiști. Ulterior, locuințele sunt sigilate pe termen nedeterminat.

Mai mult decât atât, la fața locului a fost deschis un punct mobil al Direcției de Evidență a Persoanelor, pentru eliberarea de acte de identitate celor care au rămas fără astfel de documente în urma exploziei. Peste 50 de apartamente au fost distruse complet.

