Iana Novac dezvăluie secretul mariajului de peste două decenii: „Nimic nu e simplu”

Iana Novac recunoaște că viața de mama este minunată, Erika și Alexandru sunt universul ei. Singură ei supărare este că, pe zi ce trece, copiii cresc tot mai mari. După 24 de ani de căsnicie, Iana și Tavi se iubesc parcă mai mult și, tot de ani de zile, își planifică o vacanță împreună, dar nu reușesc niciodată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, celebra soprană pop-opera recunoaște că singură părere care a contat și contează vreodată pentru ea, este cea a mamei ei. Declară că „mămica este prelungirea mea și tot ce sunt eu azi i se datorează ei și tatălui meu”.

S-au împlinit 27 de ani de când fenomenul A.S.I.A. umple sălile de spectacole. Nu s-a schimbat nimic, doar publicul, care acum este format și din tineri care știu toate versurile melodiilor. Pentru asta, Iana Novac a muncit mult să ajungă în vârf, dar viața ei n-a fost ușoară. De câteva ori în viață a decis că va pune capăt și nu va merge mai departe, dar s-a răzgândit. În exclusivitate, frumoasa artistă ne vorbește despre cel mai bine păzit vis al ei.

Iana Novac recunoaște că adoră să vadă femei frumoase și că nu există femei urâte, doar neîngrijite. Recunoaște că niciodată nu a interesat-o ce gândește lumea despre ea sau dacă altă femeie o invidiază. În plus se declară, cu umor și sinceritate, o femeie fericită din naștere. Adevărat, atunci când se supără sau se enervează e bine să nu fie nimeni pe lângă ea. Mărturisește că are alergie la nesimțire și nepăsare și ne spune, cu sinceritate, că după două nașteri naturale, nimic nu mai e complicat în lumea asta. După 24 de ani de căsnicie, Iana ne dezvăluie singurul secret care a ținut relației ei și a lui Tavi pe un făgaș special.

Iana Novac între bucurie și tristețe: „Nu-mi place că de la zi la zi cresc și că sunt din ce în ce mai mari”

CANCAN.RO:Iana, spune-mi ce mai e nou în viața ta profesională?

Iana Novac:În momentul de față mă pregătesc de mai multe spectacole pe care le voi susține atât în țară cât și în străinătate. Unul din ele, special, este un spectacol pe care îl voi avea la Napoli, cu un tenor, Federico Paciotti. Într-un loc superb, Arenele Romane de lângă Napoli, cu priveliște superbă, se vede Marea Mediterană. Tocmai ce am terminat musicalul „Da-mi nopțile înapoi”, al trupei A.S.I.A., pe care l-am susținut la Opereta Ion Dacian. Vom reveni din toamnă cu mai multe spectacole cu acest concept minunat. Din toamnă ne vom întâlni în mai multe spectacole semnate de mine la Ateneul Român, spectacolul de Crăciun care îmi poartă semnătura și care este ca o amprentă în fiecare an de sărbători.

CANCAN.RO:Ce mai fac Erika și Alexandru? Se iubesc, se mai smotocesc?

Iana Novac:Erikuța are aproape 13 ani, Alexandru 6 ani și tocmai a dat admiterea la Liceu Dante Alighieri unde este și Erika elevă. Cresc din ce în ce mai mari, eu din ce în ce mai tristă că ei sunt mari (râde, n.red.). Sunt doi copii minunați, sensibili, frumoși, echilibrați. Cum fiecare mamă își laudă puii sigur că fac și eu acest lucru. Sunt mândră de ei doar că nu-mi place că de la zi la zi cresc și că sunt din ce în ce mai mari.

CANCAN.RO:Cum arată o dimineață normală, de marți să zicem, la voi acasă?

Iana Novac:O zi obsinuita începe la 7 dimineața, când sunt în picioare, la 7.30 ieșim pe ușa fiindcă eu o duc pe Erika la școală. Apoi am un program normal, cu studiu, emisiuni, înregistrări, iar studiu, proiecte, negocieri. Cam așa arata o zi. Sport, le pregătesc masa celor mici, la prânz o luăm pe Erika de la șscoală. Un program plin, dar cu care i-am obișnuit. Până acum ne-a ieșit, să vedem din toamna când va merge și Alexandru la școală.

CANCAN.RO:Mami și tati mai au timp și pentru ei?

Iana Novac:Reușim să ne facem timp pentru noi, bineînțeles. De foarte mult timp planificăm o vacanță doar pentru noi doi, dar de fiecare dată când vine ziua plecării îi luăm și pe copii. Ne-am obișnuit să fim cu ei în permanență, peste tot și nu putem altfel, doar așa ne simțim bine. Când apar copiii parcă nu mai e atât de interesant să pleci în vacanță doar în doi. Dar ne oferim timp. Mergem la film împreună, dacă ni se face dor unul de celălalt ne sunăm și luăm masa în oraș doar noi doi. Dar în general, pentru că facem aceeași meserie, petrecem mult timp doar noi doi. Tavi este managerul, producatorul și petrecem mult timp împreună. Avem o pasiune pentru filme, în fiecare seară după ce adormim copilașii ne facem timp să ne ținem în brațe și să ne uităm la filme sau seriale.

CANCAN.RO:S-au împlinit 27 de ani de când s-a lansat trupa A.S.I.A. . Cum e la concerte? Sălile pline, fanii tot așa de înfocați?

Iana Novac:Este și acum un fenomen trupa A.S.I.A., așa cum a fost în toți aceșți 27 de ani. Când vorbim despre un fenomen…este peste tot. Se aude A.S.I.A. peste tot, la nunți, botezuri, cumetrii. La cel mai recent spectacol pe care l-am avut și l-am menționat mai sus, am sesizat că avem o altă generație de public. Copilașii celor care sunt de vârsta noastră au devenit și ei fanii noștri. Muzica adevărată dăinuie veșnic. Când se scriu hit-uri se scriu pentru o eternitate.

CANCAN.RO:Cânți de când te știi. A fost un drum greu, cu multe piedici. Le-ai trecut pe toate. Ai simțit vreodată că nu mai poți, că vrei să renunți?

Iana Novac:Adevărat, nu aș putea să mă laud cu un parcurs și un traseu muzical lejer. A fost un drum extrem de dificil și greu, cu mult studiu, zbatere, ambiție și muncă. Au fost și momente în care am spus „anul ăsta, dacă nu va fi cum îmi doresc ,eu voi pune capăt și nu mă mai interesează”. Doar că pasiunea pentru muzică este atât de mare încât am depășit cu brio aceste momente. Soarta a fost darnică cu mine și mi-a îndeplinit fiecare vis legat de cariera mea. Mai am un vis, pe care nu o să-l dezvălui, dar care îmi doresc enorm să se împlinească. Sunt convinsă că universul și Dumnezeu îmi vor oferi exact ce îmi doresc, prin multă muncă, răbdare și prin acel traseu pe care mi l-am creat. Nu este un drum simplu, mai ales că genul de muzică pe care îl cant și îl promovez este de nișă. A trebuie să cresc un public al meu, să găsesc acel public, el să mă găsească pe mine și cred că acest lucru este valabil în fiecare zi pe care o trăiesc. Orice efort, însă, merită și a meritat, am un public deosebit.

Iana Novac, decizie grea: „Am fost la o răscruce de drumuri și a trebuit să aleg în care parte merg”

CANCAN.RO:Teoretic, la bază, ești soprană pop-opera. Practic, nu cred că e vreun stil muzical pe care să nu-l poți interpreta.

Iana Novac:La bază sunt soprană, soprană pop-opera am devenit după absolvirea Conservatorului. Atunci am fost la o răscruce de drumuri și a trebuit să aleg în care parte merg și am ales acest gen. Este extrem de căutat în lume și acum. Un gen cu care am revoluționat piața românească pentru că, atunci, eram singură pe drum cu acest gen și a fost ca o revelație. Lumea nu înțelegea, mă decoperea și era minunat. Este un stil care mă definește întru totul, interior și exterior. Sigur că pot interpreta orice gen de muzică pentru că mi-am cultivat vocea și o fac zilnic ca să mă pot juca cu ea. Nu este simplu, așa cum nu este simplu să abordezi genul pop-opera pentru că trebuie să cânți și clasic, dar și pop. M-a fascinat mereu să mă șlefuiesc.

CANCAN.RO:Ai o relație deosebită cu mama ta.

Iana Novac:Eu cred că fiecare fată are o relație specială cu mama ei. Mămica este prelungirea mea și tot ce sunt eu azi i se datorează ei și tatălui meu. Sunt fericită să o am lângă mine, să beau zilnic o cafeluță cu ea și să mă îndrume pe o cale curată și valoroasă. Mi se pare ca un dar de la Dumnezeu să îi ai pe părinți, pe parcursul vieții, lângă tine și să te bucuri de prezența lor. Nu doar eu, dar și copilașii mei. A avea un bunic este o binecuvântare, un dar imens pe care ți-l poate oferi viața. Am o relație specială cu ea, este pentru prima oară când spun lucrul asta: părerea care contează cel mai mult în viața asta este părerea mamei mele. După fiecare eveniment al meu ea este cea care trebuie să dea verdictul și să spună cum a fost, cum i s-a părut, ce crede și cum vede ea lucrurile.

CANCAN.RO:Bănuiesc că ai fost un copilaș cuminte, dar…ai reușit s-o superi vreodată?

Iana Novac:Dacă mă întrebi pe mine nu cred că am supărat-o niciodată. Am fost un copil sârguincios, ambițios, extrem de centrat și ea mi-a zis mereu că nu am fost un copil problemă. Am învățat și cred că viața a arătat lucrul acesta. Eu mi-am dorit să am părinții lângă și mine și ei și-au dorit la fel iar atunci au lăsat casa de la Chișinău, locul lor și au venit alături de mine la București. Sunt cei mai minunați vecini ai mei, ne bucurăm de viață împreună și mi se pare un dar.

CANCAN.RO:Ești o femeie foarte frumoasă. În afară de moștenirea genetică, faci și eforturi pentru a menține asta?

Iana Novac:Eu am o părere foarte clară, nu cred că există femeie urâtă. Există femei neîngrijite. Poți să ai trăsături superbe, dacă ești neîngrijită o să pari urâtă și dacă ești îngrijită o să pari frumoasă. Frumusețea cred că vine și din sclipirea ochilor și din inteligența pe care o găsești în ochii unei femei. Dar contează foarte mult aspectul, mai ales dacă ești artist. Eu ador femeile frumoase, întorc capul după femeile frumoase, îngrijite mai bine zis.

Nu știu neapărat dacă eu sunt frumoasă, dar îmi place să am grijă de mine. Nu fac ceva special. Mă demachiez, folosesc creme bune, nu scumpe ci bune, este o mare diferență. Caut și mă documentez ce pun pe fața, părul și corpul meu.

CANCAN.RO:Consideri că frumusețea te-a ajutat în carieră sau te-a și încurcat?

Iana Novac:Am mai auzit păreri despre frumusețea care te încurcă în carieră. Nu știu ce să zic. Nu a fost cazul meu și nu cred că există astfel de cazuri. Este un atu pe care ți l-a oferit natura și te bucuri de el. Când te uiți în oglindă și îți place de tine ai și multă încredere. Ești bine cu tine, în echilibru. Fiecăruia dintre noi ne place să vedem o persoană frumoasă și îngrijită. Poate sunt și femei care te invidiază…nu am băgat de seama. Sincer, nici nu mă interesează. Sunt construită într-un fel aparte, prea puțin îmi pasă de ce crede lumea. Mă interesează ca eu să fiu corectă, să fiu cuminte, puternică și să merg doar înainte. Cred că frumutesea îți aduce doar avantaje.

Iana Novac se întristează foarte rar: „Sunt o fire extrem de fericită din naștere, asta e natura mea”

CANCAN.RO:Mereu zâmbitoare, mereu în ajutorul tuturor. Dar cum treci peste tristeți, momente grele, lucruri care te pun la pământ?

Iana Novac:Mi-a zis odată cineva „tu cred că te-ai născut fericită” și cred că acum pot să spun și eu lucrul asta. Sunt o fire extrem de fericită din naștere, asta e natura mea. Când Iana se supără sau e tristă, e nasol (râde, n.red.). Înseamnă că se întâmplă ceva urât și mă aduci greu într-o astfel de stare. Nu am foarte multe momente de genul asta. De obicei trădările omenești mă fac să fiu tristă, dar îmi trece repede. Viața e frumoasă și chiar dacă nu ști să fii fericit, consider că poți învăța asta. Asta am făcut și eu. Cât am fost mică nu mi-am dat seama, dar părinții îmi spuneau că râdeam în permanență.

Sunt la fel de fericită și acum, haioasă, râd foarte mult. Nici nu am trecut prin momente atât de dureroase. Cel mai greu a fost atunci când a plecat bunica mea, dar chiar și atunci am văzut partea bună a lucrurilor. Ultimii ei 5 ani a fost alături de mine, la București, i-am oferit extrem de multe lucruri bune din timpul meu. Am iubit-o enorm, i-am spus în fiecare zi asta. Plecarea am acceptat-o. Avea o anumită vârstă, nu putea să trăiască veșnic.

CANCAN.RO:Pari o femeie calmă, calculată. Se mai întâmplă să te și enervezi?

Iana Novac:Sunt calmă, echilibrată. Da, am alergie la nesimțire, nepăsare, astea două lucruri mă enervează. Foarte rar mă supăr, dar atunci nu e bine să fii prin preajma. Sunt Scorpion, când înțep, înțep (râde, n.red.)

Cea mai puternică mămică: „După ce naști de două ori natural, nu mai pare nimic complicat pe lumea asta”

CANCAN.RO:Când te-ai simțit cea mai puternică? Dar cea mai vulnerabilă?

Iana Novac:Cea mai puternică m-am simțit când am născut-o pe Erika. Atunci am simțit că pot muta munții din loc. Chiar i-am zis lui Tavi, soțului meu, că de acum pot face orice în viața asta. Eu am avut două nașteri naturale și crede-mă că, după ce naști de două ori natural, nu mai pare nimic complicat pe lumea asta. Dacă aș vorbi de viața profesională…nu mai este nimic complicat după ce termini un liceu de muzică la Chișinău. Este un liceu foarte greu, nici Conservatorul nu-ți mai trebuie să-l termini deoarece acel liceu le are pe toate.

CANCAN.RO:Într-o lume nebună, în care majoritatea oamenilor divorțează după 15, 20 de ani, tu și Tavi mergeți mai departe. Cum ați reușit?

Iana Novac:După ani și ani de relație, în toamna facem 24 de ani de la nuntă, pot să spun că doar comunicarea este secretul relației noastre, 100%. Vorbim foarte mult, ne spunem ce ne deranjează, ce am vrea să schimbăm unul la altul. Cel mai important este că eu am un partener înțelept care acceptă niște lucruri și împreună facem echipa bună. De fapt…cred că aici este tot secretul: fiecare dintre noi, în momentul în care face un cuplu cu cineva, este vorba de dragoste. Doar că poți s-o pierzi sau poți s-o menții, s-o dezvolți mai frumos. Prin comunicare, prin tot ceea ce trăiești. Atunci când au venit copilașii noștri toată dragostea s-a amplificat. Este minunat, absolut minunat.

O lecție după 24 de ani de căsnicie: „Dragostea și respectul se păstreză dacă îți dai silința, nimic nu e simplu”

CANCAN.RO:Păstrați iubirea, spui tu într-o postare pe Facebook. Cum păstrează Iana și Tavi iubirea?

Iana Novac:Iubirea se păstrează, trebuie să îți dai silința, nu doar tu ca parteneră, ci și el. Prin atenția pe care i-o acorzi, respect, discuțiile pe care le ai, dorințele pe care le are cel de lângă tine. Prin dorința de a fi bine într-o relație, de a funcționa. Dragostea și respectul se păstreză dacă îți dai silința, nimic nu e simplu.Trebuie să fii prezent în acea relație. Când există și comunicare partenerul nu-și mai dorește nimic dacă are acasă exact acel suflet de care are nevoie în viață.

CANCAN.RO:Tu și lucrezi alături de soțul tău. Ești un om cu experiență așa că te întreb: ce trebuie să se întâmple și ce nu ca doi oameni să poată lucra, colabora perfect?

Iana Novac:Colaborarea mea cu Tavi este foarte interesantă. Noi suntem două firi total diferite când vorbm despre muzică, producție, concerte, evenimente. Ca artiști suntem diferiți și vedem lucrurile diferit. Dar aici vine partea interesantă pentru că ne acceptăm exact așa cum suntem fiecare. Ne respectăm părerile. El vine cu totul și cu totul alte păreri și invers. Dar am învățat, în toți acești ani, să facem echipă. Totul se învață, de la fericire până la a facem echipă cu cineva. Ne acceptăm, susținem, discutăm. Știm să facem diferența dintre viața personală și personală. Noi mereu am văzut muzica și ca artiști, dar și ca pe o afacere. Am învățat să facem echipă.

Iana Novac recunoaște: „A fost o nebunie de-a mea”

CANCAN.RO:Când ai trăit cel mai bun moment al tău, profesional vorbind? Dar cel mai rău, mai dificil?

Iana Novac:Slavă Domnului nu am trăit niciun moment greu în cariera mea. ba din contra, în fiecare an simt că mă dezvolt, cresc ca artist. Vocal mă dezvolt, ca producții de spectacole la fel. Cel mai minunat moment a fost acum câțiva ani când am avut primul meu spectacol la Sala Palatului, am fost primul artist pop-opera care a făcut un concert acolo. A fost o nebunie de-a mea. Nici măcar nu știam cât public pot să adun. A ieșit extrem de bine și am căpătat o încredere uriașă în puterile mele, nu că nu aș fi avut. A fost o confirmare a muncii mele.

CANCAN.RO:Ce v-ați propus să faceți în vacanța de vară? Aveți o destinație preferată, un loc unde va întoarceți?

Iana Novac:La început de vară plecăm la Paris, orașul nostru de suflet. Mămica mea face 70 de ani și mergem să o sărbătorim, îi facem o surpriză. Apoi vine vacanța de vară și vrem să plecăm în Italia, să facem un traseu prin toată țara.

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