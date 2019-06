O cântăreață cunoscută de la noi este însărcinată din nou: “Sunt fericită”. Ce nume a ales pentru bebeluș

Bucurie fără margini în familia unei cunoscute cântărețe de la noi! Artista este însărcinată din nou, însă a păstrat secretă minunea pe care o poartă în pântece până în momentul în care a fost sigură că totul decurge normal. Mai mult, ea a dezvăluit și ce nume a ales pentru bebelușul care va veni pe lume peste patru luni.

Ianna Novac, însărcinată pentru a doua oară

Ianna Novac, una dintre fostele componente ale trupei A.S.I.A., este în culmea fericirii! Ea și soțul său, tenorul Octavian Dobrotă, se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Și… dacă în primele luni de sarcină, artista și-a ascuns sarcina, acum își etalează burtica de gravidă în ținute mulate, iar fetița ei, Erika Maria, este nerăbdătoare să își cunoască frățiorul mai mic. “Fata mea îmi pupă burtica încontinuu și mă întreabă când vin cu bebe acasă”, a mărturisit Ianna în cadrul unei emisiuni.

Ianna Novac a ales numele pentru fiul ei

Numele ales pentru fiul său și al lui Octavian Dobrotă are în spate o poveste frumoasă și veche de mai bine de un deceniu. Da, ați citit bine! Cei doi soți au ales prenumele Alexandru pentru băiețel dinainte să știe că vor avea unul; de altfel așa au făcut și în cazul fiicei lor.

“Sunt foarte fericită! Nu am vrut să fac nimic public decât în momentul în care am fost sigură că bebelușul meu este în regulă. Numele băiatului nostru era stabilit de acum 12 ani. Am zis că ne dorim un băiețel pe care să îl cheme Alexandru și o fetiță pe care să o cheme Erika. Suntem în al nouălea cer”, a declarat într-un interviu acordat recent, relatează wowbiz.ro.

Ianna, poveste de iubire ca-n filme alături de tenorul Octavian Dobrotă

Ianna Novac a devenit o persoană publică la începutul anilor 2000, după ce s-a alăturat celebrei formații A.S.I.A. Ea are o poveste de iubire care i-ar putea inspira pe scenariștii de la Hollywood: iubește de la 18 ani același bărbat: tenorul Octavian Dobrotă, cel care i-a fost și profesor de canto la Dinu Lipatti. Ei au devenit soț și soție în 2004, iar în 2013 au devenit părinți de fetiță. Mica lor prințesă a primit numele: Erika Maria.