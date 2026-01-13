Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un TIR

O nouă tragedie rutieră a zguduit județul Timiș! Un accident grav, produs pe Centura de Sud a Timișoarei, s-a soldat cu pierderea unei vieți, după un impact devastator între un autoturism și un TIR. Tânărul a pierdut controlul asupra mașinii, iar coliziunea a fost atât de puternică încât a fost aruncat într-un șanț de pe marginea drumului.

Un accident rutier de o gravitate extremă s-a produs pe Centura de Sud a Timișoarei, unde un tânăr șofer în vârstă de 31 de ani și-a pierdut viața după un impact devastator cu un autocamion. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 10:00, pe sectorul de drum dintre localitățile Șag și Giroc. Autoturismul condus de tânăr a intrat frontal într-un TIR aflat la volanul căruia se afla un bărbat de 51 de ani.

În urma impactului violent, mașina a fost complet distrusă, iar șoferul a rămas încarcerat, fără a mai putea fi salvat. Fragmente din vehicul au fost împrăștiate pe o distanță considerabilă pe carosabil.

La locul accidentului au intervenit rapid echipaje de pompieri cu autospeciale de descarcerare, două echipaje SMURD și mai multe cadre de intervenție. Conducătorul autocamionului a fost evaluat medical la fața locului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

