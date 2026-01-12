Acasă » Știri » El este Lucian, bărbatul care a murit în autobuzul din Sibiu. 50 de călători l-au privit indiferenți

De: Alina Drăgan 12/01/2026 | 21:24
Lucian este bărbatul care a murit în autobuzul din Sibiu /Foto: Facebook, Pexels

Apar noi informații despre bărbatul ce a decedat într-un autobuz din Sibiu. Acestuia i s-a făcut rău, s-a prăbușit sub privirile celorlalți călători, însă nimeni nu a intervenit. Astfel, Lucian și-a dat ultima suflare la vrâsta de 43 de ani. Familia bărbatului este sfâșiată de durere și se pregătește să îl conducă pe ultimul drum.

Scene greu de înțeles au avut loc în Sibiu, joi seara, în data de 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Un bărbat de 43 de ani și-a dat ultima suflare chiar în autobuz, sub ochii nepăsători ai celorlalți pasageri. Deși bărbatului i s-a făcut rău nimeni nu a anunțat șoferul. Abia la capăt de linie a fost dată alarma, însă a fost mult prea târziu.

Lucian, un bărbat în vârstă de 43 de ani, se întorcea acasă după schimbul de noapte de la serviciu. A luat autobuzul, însă în scurt timp i s-a făcut rău. Bărbatul a suferit un stop-cardio respirator și s-a prăbușit la podea, dar nimeni a intervenit

Deși avea nevoie de ajutor, ceilalți aproximativ 50 de călători l-au privit indiferenți. Se pare că abia atunci când autobuzul a ajuns la capăt de linie a fost anunțat și șoferul. Șocant este, conform spuselor acestuia, că oamenii nu au vrut să îl anunțe pentru că nu își doreau ca autobuzul să se oprească pe traseu.

Cum alarma a fost dată mult prea târziu, pentru Lucian nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit, iar acum familia se pregătește să îl conducă pe ultimul drum. Mama bărbatului este sfâșiată de dure.

„Cu durere în suflet anunț plecarea fiului meu dintre noi. A încetat din viață un suflet bun și de ajutor pentru toți cei care l-au cunoscut. Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Săsesc din Apoldu de Sus, începând de mâine și până luni, 12.01.2026, când va fi înmormântat, la ora 12:00. Vei rămâne veșnic în sufletele și inimile noastre. Odată cu plecarea ta, mi-ai luat și mie o parte din inimă. Te iubesc și vei fi pentru totdeauna acum lângă mine. Odihnește-te în pace, copilul meu. Drum lin spre stele”, a scris mama lui Lucian, pe Facebook.

Lucian a fost ignorat de restul călătorilor /Foto: Facebook

„Niciodată nu am văzut atâta indiferență”

Cum niciun călător nu a intervenit, șoferul autobuzului a fost cel care l-a găsit pe Lucian inconștient, fiind poziționat într-un unghi mort al camerelor de filmat. Tot el a dat alarma și a sunat la 112. După apelul șoferului, un echipaj SMURD a ajuns la fața locului. Însă, din păcate, pentru bărbatul de 43 de ani nu s-a mai putu face nimic și a fost declarat decesul.

„Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic. Atunci eu am ieșit din cabină și, însoțit de persoană, am mers să vedem despre ce este vorba. Am văzut un bărbat în jur de 40 de ani, am spus eu, care avea capul pe spate și o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls. (…) De-a lungul timpului am fost martor la astfel de situații de până la zece ori, dar niciodată nu am văzut atâta indiferență, întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat”, a mai spus șoferul.

