Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență”

De: Alina Drăgan 11/01/2026 | 11:49
Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat /Foto: Pexels

Un caz șocant a avut loc în Sibiu. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit după ce i s-a făcut rău în autobuz. Din păcate, ceilalți călători l-au ignorat și nimeni nu a intervenit până la capăt de line. Șoferul a fost cel care a dat, în cele din urmă alarma, dar a fost prea târziu pentru bărbat.

Scene greu de înțeles au avut loc în Sibiu, joi seara, în data de 8 ianuarie, în jurul orei 23:15. Un bărbat de 43 de ani și-a dat ultima suflare chiar în autobuz, sub ochii nepăsători ai celorlalți pasageri. Deși bărbatului i s-a făcut rău nimeni nu a anunțat șoferul. Abia la capăt de linie a fost dată alarma.

Așa cum spuneam, tragedia a avut loc joi seara. Bărbatului de 43 de ani i s-a făcut rău în autobuz. Deși avea nevoie de ajutor, ceilalți aproximativ 50 de călători l-au privit indiferenți și nu au intervenit. Se pare că abia atunci când autobuzul a ajuns la capăt de linie a fost anunțat și șoferul.

Șocant este, conform spuselor șoferului, că oamenii nu au vrut să îl anunțe pentru că nu își doreau ca autobuzul să se oprească pe traseu.

„Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic”, a povestit șoferul autobuzului.

Șoferul l-a găsit pe bărbatul de 43 de ani inconștient, fiind poziționat într-un unghi mort al camerlor de filmat. Tot el a dat alarma și a sunat la 112.

„Atunci eu am ieșit din cabină și, însoțit de persoană, am mers să vedem despre ce este vorba. Am văzut un bărbat în jur de 40 de ani, am spus eu, care avea capul pe spate și o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls. (…) De-a lungul timpului am fost martor la astfel de situații de până la zece ori, dar niciodată nu am văzut atâta indiferență, întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat”, a mai spus șoferul.

De asemenea, șoferul a mai spus că atunci când a sunat la 112 operatorul i-a transmis că a mai fost efectuat un apel, însă persoana care a sunat a coborât din autobuz, lăsând salvatorii să-l caute prin tot orașul.

După apelul șoferului la 112, un echipaj SMURD a ajuns la fața locului. Însă, din păcate, pentru bărbatul de 43 de ani nu s-a mai putu face nimic și a fost declarat decesul.

