Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii au rămas acum orfani de mamă

O româncă în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața în mod tragic sâmbătă, 10 ianuarie, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A25 din Italia. Femeia, stabilită în Italia și angajată ca barmaniță, se afla într-o mașină împreună cu fostul său partener, fiica lor și o altă femeie, toți de naționalitate română. Victima a lăsat în urmă doi copii, iar tragedia a zguduit comunitatea locală.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:00, ora locală, în momentul în care șoferița a pierdut controlul volanului. Mașina a derapat, apoi s-a răsturnat, iar impactul a fost extrem de violent. Conform relatărilor presei italiene, femeia a fost proiectată la câțiva metri de vehicul și a murit pe loc, în ciuda eforturilor echipelor de intervenție.

Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit

La fața locului s-au deplasat imediat echipe medicale, pompieri, poliție și o patrulă a autostrăzii. Într-un efort de salvare, a fost mobilizat și un elicopter medical, însă condițiile meteo nefavorabile au împiedicat zborul acestuia, forțând piloții să se întoarcă. Cadrele de intervenție au încercat resuscitarea victimei, însă fără succes.

Fiica de 18 ani a femeii și cealaltă pasageră au supraviețuit accidentului, fiind preluate de echipele medicale pentru evaluări și îngrijiri. Fostul partener al victimei a suferit răni grave la nivelul capului și a fost transportat de urgență la spital, fiind internat în stare critică.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, inclusiv viteza și eventualele probleme tehnice ale vehiculului, precum și factorii de mediu care ar fi putut contribui la pierderea controlului mașinii.

