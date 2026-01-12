Acasă » Știri » Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii au rămas acum orfani de mamă

Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii au rămas acum orfani de mamă

De: Anca Chihaie 12/01/2026 | 17:40
Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit. Doi copii au rămas acum orfani de mamă
Sidonia a murit în Italia/foto: social media/Pixabay

O româncă în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața în mod tragic sâmbătă, 10 ianuarie, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A25 din Italia. Femeia, stabilită în Italia și angajată ca barmaniță, se afla într-o mașină împreună cu fostul său partener, fiica lor și o altă femeie, toți de naționalitate română. Victima a lăsat în urmă doi copii, iar tragedia a zguduit comunitatea locală.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11:00, ora locală, în momentul în care șoferița a pierdut controlul volanului. Mașina a derapat, apoi s-a răsturnat, iar impactul a fost extrem de violent. Conform relatărilor presei italiene, femeia a fost proiectată la câțiva metri de vehicul și a murit pe loc, în ciuda eforturilor echipelor de intervenție.

Sidonia, o româncă de 36 de ani, a murit într-un accident rutier cumplit

La fața locului s-au deplasat imediat echipe medicale, pompieri, poliție și o patrulă a autostrăzii. Într-un efort de salvare, a fost mobilizat și un elicopter medical, însă condițiile meteo nefavorabile au împiedicat zborul acestuia, forțând piloții să se întoarcă. Cadrele de intervenție au încercat resuscitarea victimei, însă fără succes.

Fiica de 18 ani a femeii și cealaltă pasageră au supraviețuit accidentului, fiind preluate de echipele medicale pentru evaluări și îngrijiri. Fostul partener al victimei a suferit răni grave la nivelul capului și a fost transportat de urgență la spital, fiind internat în stare critică.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, inclusiv viteza și eventualele probleme tehnice ale vehiculului, precum și factorii de mediu care ar fi putut contribui la pierderea controlului mașinii.

CITEȘTE ȘI: Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu

Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Salariu șofer STB 2026. La ce sumă poate ajunge un angajat cu experiență, cu tot cu sporuri
Știri
Salariu șofer STB 2026. La ce sumă poate ajunge un angajat cu experiență, cu tot cu sporuri
Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede
Știri
Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Gandul.ro
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma de milioane a „Comandantului” a fost inundată
Adevarul
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Gandul.ro
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Salariu șofer STB 2026. La ce sumă poate ajunge un angajat cu experiență, cu tot cu sporuri
Salariu șofer STB 2026. La ce sumă poate ajunge un angajat cu experiență, cu tot cu sporuri
Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede
Alertă medicală în România. Autoritățile sanitare recomandă vaccinarea cât mai repede
Iustin HVNDS, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2026. Ce l-a scos din lupta pentru ...
Iustin HVNDS, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2026. Ce l-a scos din lupta pentru 100.000 de euro
Vouchere de vacanță 2026. Ce valoare au și cine le primește
Vouchere de vacanță 2026. Ce valoare au și cine le primește
Test de inteligență | 3 diferențe în maximum 75 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Test de inteligență | 3 diferențe în maximum 75 de secunde: Le puteți identifica pe toate?
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns ...
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut
Vezi toate știrile
×