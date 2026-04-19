Sfârșit tragic pentru un copil de 13 ani din Dolj. A murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

De: Denisa Crăciun 19/04/2026 | 20:31
Copil de 13 ani mort după un accident cu ATV-ul/ Sursa foto: social media

O tragedie fără margini a avut loc duminică, 19 aprilie. Un copil de doar 13 ani s-a stins din viață, după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Impactul a fost atât de puternic încât a murit pe loc, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

Un accident mortal s-a petrecut duminică, 19 aprilie, în comuna Sărbătoarea. Un adolescent în vârstă de 13 ani conducea un ATV, iar la un moment dat a pierdut controlul și s-a răsturnat. Echipajele medicale au ajuns la locul incidentului, însă nu i-au putut salva viața băiatului. În acest moment, polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Copil de 13 ani mort după un tragic accident

Un băiat din județul Dolj și-a pierdut viața. Acesta a furat un ATV din fața curții verișorului său. În timp ce conducea pe străzile comunei Sărbătoarea, copilul a pierdut controlul vehiculului, iar apoi s-a răsturnat. În jurul prânzului, cadrele medicale au ajuns la locul incidentului, au început manevrele de resuscitare, dar impactul a fost foarte puternic și băiatul a murit pe loc.

De asemenea, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință. Aceștia continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs cu exactitate accidentul. Nu este singura tragedie cauzată de un ATV. În ultimele zile au avut mai multe accidente de acest fel.

Tot mai multe accidente cu ATV-ul

Chiar zilele trecute s-a petrecut un alt incident cu un astfel de vehicul. Doi tineri turiști s-au răsturnat cu ATV-ul, după ce se întorceau de la Mânăstirea Stânișoara. Aceștia s-au ales cu mici răni, însă una dintre victime nu se mai putea mișca, în urma impactului.

În timp ce se întorceau de la Mănăstirea Stânișoara, doi dintre turiști au pierdut controlul ATV-ului și au căzut aproximativ opt metri în pârâul Păușa. Tânăra de 20 de ani nu se mai putea deplasa și acuza dureri la mâna dreaptă și la piciorul drept, iar tânărul prezenta dureri la nivelul șoldului și al piciorului. Persoanele rănite au fost stabilizate la fața locului, monitorizate permanent și pregătite pentru transportul medical în siguranță, au transmis echipajele de salvare.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Știri
Știri
Mediafax
Gandul.ro
Prosport.ro
Adevarul
Digi24
Mediafax
Parteneri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prosport.ro
Ciao.ro
Click.ro
Digi 24
Digi24
Promotor.ro
Râzi cu lacrimi
go4it.ro
Descopera.ro
Go4Games
Gandul.ro
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile