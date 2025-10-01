Andreea a murit la 30 de ani, într-un accident de ATV!

Tragedie fără margini la Săpânța, județul Maramureș. O tânără în vârstă de 30 de ani, s-a stins din viață după ce se plimba cu ATV-ul. Tragedia s-a petrecut duminică, 28 septembrie 2025, după ce vehiculul off-road s-a răsturnat.

Andreea Tone, tânăra care și-a găsit sfârșitul după o plimbare cu ATV-ul era din Alexandria, județul Teleorman. Tânăra nu s-a gândit nicio secundă că într-o clipă de neatenție, totul s-ar putea transforma într-o nenorocire.

Andreea a murit într-un accident de ATV

ATV-ul era închiriat pentru agrement și a fost condus de un băiat în vârstă de 29 de ani, tot din Alexandria. Acesta s-ar fi răsturnat după ce roata din față i s-ar fi blocat în mers, scrie vasiledale.ro. Impactul a fost fatal pentru Andreea Tone, care a fost aruncată de pe vehicul și a murit pe loc, suferind leziuni incompatibile cu viața.

Martorii accidentului au mărturisit că băiatul a încercat să frâneze, însă acest lucru a agravat mai mult situația. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs această tragedie și urmează să afle dacă a fost vorba de vreo defecțiune tehnică sau de o eroare de conducere.

În mediul online, familia, prietenii și toți cei care au cunoscut-o pe Andreea Tone, au transmis mesaje de condoleanțe. Apropiații au rememorat clipele petrecute alături de ea și sunt copleșiți de durere.

„Am pierdut nu doar o prietenă, ci o parte din viața mea. Ani de zile am adunat împreună amintiri, râsete, lacrimi și clipe de neuitat. Îmi va fi dor de zâmbetul tău, de vorbele tale și de felul în care reușeai mereu să aduci lumină în jur. Drum lin, prietena mea dragă… vei rămâne pentru totdeauna în inima mea”, a scris o prietenă, într-o postare pe Facebook.

O altă prietenă a transmis detaliile înmormântării și i-a invitat pe toți cei care au apreciat-o pe Andreea să vină și să-i aducă ultimul omagiu:

„Atâtea amintiri și atâtea lecții am trăit alături de tine. Astăzi învăț singură cel mai greu lucru: să-mi iau rămas bun. Odihnește-te în liniște, prietena mea dragă, Andreea Tone! Trupul neînsuflețit al Andreei va fi depus miercuri, 01.10, la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae. Slujba de înmormântare va avea loc joi, 02.10”.

