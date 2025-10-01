O femeie s-a stins după ce a făcut o greșeală banală, în baie. Avea doar 47 de ani

Ann-Marie O’Gorman, mamă a trei copii, s-a stins din viață după ce a fost electrocutată în baie. Femeia în vârstă de 47 de ani a intrat în cadă cu telefonul în mână, în timp ce era la încărcat. Aceasta a fost găsită inconștientă, în baia din casă, de soțul ei, Joe.

Femeia a suferit arsuri pe brațul stâng și pe piept, specifice electrocutării, a mărturisit patologul Heidi Okkers, în fața unei instanțe din Dublin. Aceasta a fost declarată decedată în aceeași zi în care s-a întâmplat tragedia, la Spitalul Beaumont, potrivit Metro.

Ann-Marie O’Gorman s-a stins din viață în propria baie

Soțul ei, Joe, nu se afla în locuință, în momentul în care Ann-Marie O’Gorman s-a electrocutat. Acesta era plecat de acasă împreună cu fiica sa cea mică. În timp ce se afla în drum spre casă, bărbatul și-a sunat soția, cu puțin timp înainte de ora 20:00.

Când a ajuns acasă, bărbatul a urcat în baie și a găsit-o pe Ann-Marie inconștientă, întinsă pe o parte, cu telefonul și cablul de încărcare în cadă. Bărbatul a vrut să o scoată de urgență, dar în acel moment a simțit un mic șoc electric. Acesta a mărturisit totul în fața instanței:

„Singurul lucru despre care auzi este că aceste telefoane sunt bune până la o adâncime de 3 metri în apă. Asta le dă oamenilor impresia că pot sta cu telefonul aproape de apă. Ar trebui să existe avertismente că acest lucru este periculos. Niciun furnizor nu se face nimic în această privință și nimeni nu spune că ești în pericol de moarte în aceste situații. Asta e tot ce trebuie să știe oamenii”, a declarat bărbatul.

Mai mult decât atât, Joe a transmis un semnal de alarmă, spunând că firmele de telefonie mobilă promovează o „iluzie falsă de siguranță” atunci când spun că sunt rezistente la apă. De asemenea, bărbatul a mai spus că nu există nicio avertizare pe aceste dispozitive despre pericolul la care se expun oamenii atunci când folosesc telefonul în contact tu apa, mai ales atunci când se află la încărcat.

