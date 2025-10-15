Adrian a murit înainte de a împlini 25 de ani, după ce a intrat cu ATV-ul în stâlp. Cum s-a produs accidentul

Tragedie fără margini în județul Maramureș! Adrian, un tânăr polițist de frontieră de doar 24 de ani, s-a stins din viață chiar înainte de ziua lui de naștere. Acesta a intrat cu ATV-ul într-un stâlp, iar impactul a fost mult prea puternic. Paramedicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Află, în articol, ce arată primele cercetări referitoare la producerea accidentului!

Marți seara, 14 octombrie 2025, un accident grav d ATV a avut loc în localitatea Bocicoiu Mare, județul Maramureș. Din nefericire, tânărul care conducea vehiculul de teren s-a stins din viață. Acesta urma să împlinească 25 de ani peste câteva zile.

Cum s-a produs accidentul în care a murit Adrian

Adrian s-a izbit cu ATV-ul de un stâlp de susținere a unei bariere metalice, într-o zonă de trecere la nivel cu calea ferată. Primele cercetări au arătat că tânărul ar fi pierdut controlul asupra direcției după un viraj la stânga, însă polițiștii continuă ancheta în acest caz. De asemenea, oamenii legii au mai descoperit că vehiculul de teren nu era înmatriculat.

În jurul orei 18:00, a fost dat un apel la 112 cu privire la accident. La fața locului au ajuns imediat polițiștii rutieri și o ambulanță. Din nefericire, paramedicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe Adrian. Acesta s-a stins din viață chiar înainte de ziua sa de naștere.

„Poliţiştii din Sighetu Marmaţiei au fost sesizaţi cu privire la faptul că în localitatea Bocicoiu Mare a avut loc un accident de circulaţie. În temeiul sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au stabilit că un tânăr de 24 de ani care conducea un ATV, după ce ar fi efectuat un viraj la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un stâlp de susţinere a unei bariere mecanice”, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș.

Adrian lucra în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației din 2023. Tânărul avea toată viața înainte, însă destinul a avut alte planuri pentru el. Polițistul a lăsat multă durere în urma sa, apropiații fiind în stare de șoc. Iubita lui a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare. Cei doi erau împreună de mai bine de 3 ani.

„Ai fost TOT, iar acum nu mi-a mai rămas nimic. Ai lăsat în urmă întrebări fără răspuns, vise neîmplinite, o iubire cum rar întâlnești. Te iubesc dincolo de stele, îngerașul meu păzitor!”, a scris iubita lui Adrian pe Facebook.

