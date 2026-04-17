Dronă rusească în spațiul aerian românesc. MApN avertizează populația

O nouă serie de atacuri cu drone rusești au avut loc în apropiere de granița României. În noaptea de joi spre vineri (16-17 aprilie), o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării. Ministerul Apărării Naționale (MApN) condamnă ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol siguranța românilor.

Alerta aeriană a fost dată în noaptea de joi spre vineri (16-17 aprilie) la ora 02:48. Rusia a lansat noi atacuri cu drone în Ucraina, care au vizat mai multe obiective civile și de infrastructură. Una dintre dronele lansate a fost depistată în spațiul aerian al României, în zona de Nord a brațului Chilia. Sistemul de apărare aeriană a pierdut contactul radar cu drona într-o zonă nelocuită, la 16 kilometri de Chilia Veche.

O dronă rusească a intrat în spațiul aerian românesc

”În noaptea de 16-17 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a braţului Chilia. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.43 un mesaj RO-ALERT”, a transmis, vineri dimineaţă, MApN.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) condamnă ferm acțiunile Rusiei care pun în pericol populația din nordul județului Tulcea. În această dimineață, militarii români au demarat cercetări în zona respectivă.

”Condamnăm ferm acţiunile Federaţiei Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internaţional. Ministerul Apărării Naţionale rămâne în permanentă coordonare cu structurile aliate şi naţionale responsabile, monitorizând evoluţiile din zona de responsabilitate şi fiind pregătit să adopte măsurile necesare pentru protejarea teritoriului şi a populaţiei României”, transmit reprezentanţii MApN.

