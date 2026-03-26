Alertă în Marea Neagră: Un petrolier turcesc care transporta petrol rusesc a fost atacat cu drone

De: Denisa Crăciun 26/03/2026 | 11:08
Atac cu dronă la Marea Neagră Sursa foto reprezentativă: Arhivă CANCAN

O navă petrolieră turcească care transporta petrol rusesc a fost atacată cu drone în cursul zilei de joi. Ea se afla la 15 mile distanță de Bosfor, dar nu a existat pericol de scufundare.

Un incident tragic a avut loc în cursul zilei de joi. Un petrolier deținut de o companie turcă care transporta 140.000 de tone de petrol a fost atacată cu drone aeriene și navale. Ea a plecat din portul rusesc Novorossiisk. La bordul navei se afla un echipaj format din 27 de persoane, dar din fericire, niciunul dintre aceștia nu a avut de suferit. De asemenea, nava nu a fost în pericol de scufundare, conform căpitanului navei.

Navă atacată cu drone rusești

Un eveniment nefericit s-a produs joi, chiar pe Marea Neagră. O navă petrolieră numită Altura, care este deținută de o companie turcă a fost supusă unor sancțiuni americane și europene cu scopul de a împiedica Rusia de a-și finanța atacul asupra Ucrainei prin intermediul vânzării de petrol. Nava plecase de la portul Novorossiisk și transporta peste 140.000 de tone de petrol. În momentul producerii incidentului, nava se afla la 15 mile marine distanță de Bosfor.

Ce a urmat după atac

În urma atacului, garda de coastă turcă a trimis nave de urgență ca răspuns pentru apelul celor care se aflau la bord. Echipajul format din cele 27 de persoane nu a avut nevoie de asistență medicală deoarece nu au fost răniți și nu s-au înregistrat victime. Căpitanul navei a transmis autorităților că nava atacată nu se afla sub pericolul scufundării. Cu toate acestea, explozia a provocat daune pe punte și a făcut ca în sala motoarelor să pătrundă apă.

Nava Altura, atacată joi, a navigat mulți ani sub numele de Beşiktaş Dardanele și a fost supusă sancțiunilor din partea Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii. De asemenea, în anul 2024, ea a fost cumpărată de o companie panameză. Istoria ei nu se oprește aici și asta pentru că în luna noiembrie a anului trecut, nava a fost răscumpărată de Pergamon Shipping. Aceasta are sediul în Istanbul și a luat decizia să o redenumească. Astfel, astăzi, poartă numele Altura.

