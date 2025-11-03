Acasă » Știri » Câte zile libere vor mai avea românii în 2025? Mini-concedii pe final de an

Câte zile libere vor mai avea românii în 2025? Mini-concedii pe final de an

De: Anca Chihaie 03/11/2025 | 17:48
Câte zile libere vor mai avea românii în 2025? Mini-concedii pe final de an
Foto: Pixabay

Românii se pregătesc pentru o iarnă cu multe zile libere. Finalul de an aduce odihnă, timp pentru familie și o tranziție lină către 2026.

Ultimele săptămâni ale anului 2025 se anunță mai relaxate pentru mulți români, care vor avea parte de o perioadă generoasă de repaus. Finalul de an aduce un calendar prietenos, ce le permite angajaților și elevilor să se bucure de mai multe zile libere consecutive, numai bune pentru a petrece timp cu familia, a se odihni sau a pleca într-o scurtă vacanță înainte de noul an.

Când vor mai avea românii zile libere anul acesta

Primele zile libere care marchează începutul perioadei de sărbătoare sunt 30 noiembrie și 1 decembrie, dedicate Sfântului Andrei și Zilei Naționale a României. Chiar dacă 30 noiembrie cade duminica, ziua de 1 decembrie, care este luni, oferă un weekend prelungit de trei zile. Mulți români profită deja de acest mini-concediu pentru o escapadă de iarnă sau pentru a da startul pregătirilor de sărbători.

Perioada Crăciunului aduce o nouă ocazie de relaxare, întrucât zilele de 25 și 26 decembrie, joi și vineri, sunt considerate zile libere legale. Astfel, împreună cu weekendul care urmează, românii se vor bucura de patru zile consecutive de pauză. Este o perioadă în care orașele se umplu de lumini, piețele de Crăciun devin puncte de atracție, iar familiile se reunesc în jurul mesei festive.

O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Finalul anului vine și el cu o nouă veste bună pentru cei care lucrează sau învață. Revelionul din 2025 spre 2026 pică la mijlocul săptămânii, iar zilele de 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) sunt nelucrătoare. Practic, perioada dintre Crăciun și începutul anului nou oferă oportunitatea perfectă pentru o vacanță mai lungă, dacă sunt planificate câteva zile de concediu intermediar.

Intrarea în anul 2026 va fi una blândă și pentru elevi, care vor avea parte de o vacanță de iarnă de 19 zile. Aceasta începe pe 20 decembrie 2025 și se încheie pe 7 ianuarie 2026, cursurile reluându-se pe 8 ianuarie. În acest interval, școlile își închid porțile, iar copiii se bucură de sărbători, timp liber și tradiționala așteptare a lui Moș Crăciun. Pentru părinți, perioada este ideală pentru a petrece mai mult timp alături de cei mici, fie acasă, fie într-o călătorie la munte sau în stațiunile de iarnă din țară.

Noua meserie care a fost oficializată în România. Cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii

Formularele pentru concediile medicale s-au schimbat de la 1 august 2025. Ce trebuie să știe românii

Tags:
Iți recomandăm
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”
Știri
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute în șir
Știri
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute…
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate,...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Adevarul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a ...
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute în șir
Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania
Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania
Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi ...
Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe ...
Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe motiv că sperie pacientele
Vezi toate știrile
×