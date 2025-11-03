Câte zile libere vor mai avea românii în 2025? Mini-concedii pe final de an

Românii se pregătesc pentru o iarnă cu multe zile libere. Finalul de an aduce odihnă, timp pentru familie și o tranziție lină către 2026.

Ultimele săptămâni ale anului 2025 se anunță mai relaxate pentru mulți români, care vor avea parte de o perioadă generoasă de repaus. Finalul de an aduce un calendar prietenos, ce le permite angajaților și elevilor să se bucure de mai multe zile libere consecutive, numai bune pentru a petrece timp cu familia, a se odihni sau a pleca într-o scurtă vacanță înainte de noul an.

Când vor mai avea românii zile libere anul acesta

Primele zile libere care marchează începutul perioadei de sărbătoare sunt 30 noiembrie și 1 decembrie, dedicate Sfântului Andrei și Zilei Naționale a României. Chiar dacă 30 noiembrie cade duminica, ziua de 1 decembrie, care este luni, oferă un weekend prelungit de trei zile. Mulți români profită deja de acest mini-concediu pentru o escapadă de iarnă sau pentru a da startul pregătirilor de sărbători.

Perioada Crăciunului aduce o nouă ocazie de relaxare, întrucât zilele de 25 și 26 decembrie, joi și vineri, sunt considerate zile libere legale. Astfel, împreună cu weekendul care urmează, românii se vor bucura de patru zile consecutive de pauză. Este o perioadă în care orașele se umplu de lumini, piețele de Crăciun devin puncte de atracție, iar familiile se reunesc în jurul mesei festive.

Finalul anului vine și el cu o nouă veste bună pentru cei care lucrează sau învață. Revelionul din 2025 spre 2026 pică la mijlocul săptămânii, iar zilele de 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) sunt nelucrătoare. Practic, perioada dintre Crăciun și începutul anului nou oferă oportunitatea perfectă pentru o vacanță mai lungă, dacă sunt planificate câteva zile de concediu intermediar.

Intrarea în anul 2026 va fi una blândă și pentru elevi, care vor avea parte de o vacanță de iarnă de 19 zile. Aceasta începe pe 20 decembrie 2025 și se încheie pe 7 ianuarie 2026, cursurile reluându-se pe 8 ianuarie. În acest interval, școlile își închid porțile, iar copiii se bucură de sărbători, timp liber și tradiționala așteptare a lui Moș Crăciun. Pentru părinți, perioada este ideală pentru a petrece mai mult timp alături de cei mici, fie acasă, fie într-o călătorie la munte sau în stațiunile de iarnă din țară.

