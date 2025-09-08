Noua meserie care a fost oficializată în România. Cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii

Ministerul Muncii a aprobat recent o nouă meserie în România, dedicată îngrijirii animalelor de companie. Cei care doresc să profeseze în acest domeniu vor urma un curs acreditat, unde vor învăța, printre altele, cum să gestioneze un câine dificil și cum să acorde primul ajutor patrupedelor. Detaliile privind metodologia și structura cursului urmează să fie stabilite.

Monica, jurist de profesie, alege să își petreacă timpul liber îngrijind căței ai altor persoane, pe care îi ia acasă. Ea afirmă că cererea pentru astfel de servicii a crescut semnificativ în ultimii ani și că, deși activitatea este plăcută, uneori poate fi și solicitantă.

„Am observat o creștere semnificată a cererii, mai ales la cățelușii de talie mică care nu fac foarte bine față vieții de hotel”, a spus Monica Toader la pro tv.

Îngrijirea câinilor devine meserie oficializată de Ministerul Muncii

În prezent, nu există o evidență oficială a persoanelor care oferă aceste servicii. Odată cu reglementarea meseriei, autoritățile fac apel către persoanele fizice să își legalizeze activitatea. Reprezentanții domeniului spun că majoritatea centrelor și hotelurilor pentru animale lucrează cu angajați oficiali, pe bază de contract de muncă.

Persoanele care nu au un alt loc de muncă și se ocupă de animale pot fi remunerate și prin tichete pentru activități casnice. În prezent, tarifele variază între 40 și 100 de lei pe zi, în funcție de mărimea câinelui, iar pentru șederi mai lungi se aplică reduceri. Pentru vizitele la domiciliul patrupedului, tariful mediu este de aproximativ 90 de lei pe zi, conform ofertelor publice online, și include două vizite zilnice și plimbarea câinelui.

