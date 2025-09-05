Ce avere colosală avea Ducesa de Kent înainte de a muri. Ce se va întâmpla cu milioanele ei

Decesul Ducesei de Kent scoate la suprafață lupta pentru moștenire în familia regală britanică, unde averea acumulată în timpul vieții este reflectată de rangul nobiliar.

Katharine, Ducesă de Kent, lasă în urmă o avere impresionantă, estimată la aproape 8 milioane de lire (echivalentul a 9 milioane de euro). În mod surprinzător, sursa averii nu este datorată celebrului ei soț, Prințul Edward.

Katherine provine dintr-o familie cu o lungă tradiție nobiliară. Bunicul, John Brunner, a fost unul dintre primii industriași din Marea Britanie. Tatăl, Sir William Worsley, un împătimit al jocului de cricket și un mare latifundiar.

Ce avere colosală avea Ducesa de Kent

După căsătoria cu Prințul Edward, a lăsat domeniile familiei din Hovingham Hall și s-a mutat în somptuosul Palat Kensington. Alături de soțul său are trei copii, dar și două avorturi, care i-au marcat profund starea de spirit.

Însă, cel mai surprinzător moment a fost atunci când a decis să renunțe la titlul regal și s-a hotărât să devină profesoară de muzică.

„Să poți învăța tinerele generații, îmi dă o satisfacție imensă. Pentru mine este cea mai frumoasă meserie din lume”, declara Katherine într-un interviu acordat BBC.

Cui rămâne averea Ducesei de Kent

Moștenirea Ducesei de Kent trece dincolo de material. Timp de peste trei decenii, Katherine a decernat premiile la turneul de tenis feminin de la Wimbledon. Cel mai emblematic moment a fost când aceasta a consolat-o pe tenismena cehă Jana Novotna, care a pierdut finala în 1993 contra lui Steffi Graf.

Dar în definitiv, cui rămân cele 9 milioane de euro? Primul pe listă este soțul supraviețuitor, Prințul Edward, Duce de Kent, care la cei 89 de ani este cel care, din punct de vedere legal, va primi o parte din avere.

Astfel, potrivit legii britanice, pentru cuplurile căsătorite sau partenerii civili fără copii, soțul/soția moștenește de obicei totul. Dar dacă există copii, regulile împart averea: soțul/soția moștenește primele 322.000 de lire sterline din avere, plus bunurile personale. Orice valoare peste această sumă se împarte 50/50 între soț/soție și copii.

Având în vedere că cei doi au trei copii, Edward va trebui să împartă cu George, Conte de St Andrews, Lady Helen Taylor și Lord Nicholas Windsor.

