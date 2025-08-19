Formularele pentru concediile medicale s-au schimbat de la 1 august 2025. Ce trebuie să știe românii

Începând cu luna august, formularele pentru concediile medicale au fost modificate, aducând o schimbare importantă pentru pacienți față de cele din prezent. Acestea vor indica în mod clar suma care li se cuvine, calculată în funcție de diagnosticul primit și de vechimea în muncă.

De la 1 august 2025, concediile medicale scurte vin cu schimbări majore care îi afectează direct pe angajați. Indemnizațiile acordate pentru absențe de până la 7 zile au fost reduse semnificativ, ceea ce înseamnă mai puțini bani în buzunarele celor care se îmbolnăvesc. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a limita abuzurile și a reduce cheltuielile statului. Totuși, specialiștii atrag atenția că ar putea apărea și efecte negative.

Schimbări majore pentru concediile medicale

Pe certificatele din prezent apare procentul de 75% din salariu, însă legea permitea ca indemnizația să fie mai mică, variind între 55%, 65% sau 75%, în funcție de contribuții și tipul afecțiunii. Această diferență genera confuzii și îi lăsa pe pacienți fără o informare exactă. Noul model de formular va afișa direct procentele, care pornesc de la 55% și pot ajunge chiar la 100% în anumite cazuri speciale. Documentele emise înainte de 1 august rămân valabile, însă medicul va nota manual în fișa de observații procentul potrivit.

Începând cu 1 august 2025, regulile privind concediile medicale s-au schimbat semnificativ. Cele mai afectate vor fi concediile de scurtă durată. Dacă până acum un angajat primea 75% din salariu atunci când lipsea până la 7 zile din motive medicale, noua lege prevede doar 55%, ceea ce înseamnă o diminuare a veniturilor cu aproximativ 26%.

Specialiștii din domeniul medical, semnal de alarmă

Autoritățile justifică această măsură prin dorința de a limita cheltuielile bugetare, având în vedere că majoritatea concediilor medicale solicitate erau pentru perioade scurte. Oficialii estimează economii de aproape 900 de milioane de lei anual. Totuși, specialiștii avertizează că există riscul ca angajații să continue să meargă la serviciu chiar și bolnavi, pentru a nu pierde bani, ceea ce ar putea duce la răspândirea bolilor.

Pe de altă parte, indemnizațiile mai mari, cuprinse între 85% și 100%, rămân neschimbate pentru cazurile grave, precum cancerul, tuberculoza sau concediile de maternitate.

