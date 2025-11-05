Schimbări de ”trupe”. Muncitorii străini din România vor fi înlocuiți de bugetarii care vor fi concediați

În timp ce România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă, Guvernul se pregătește să reducă numărul muncitorilor străini care pot fi angajați în 2026. Executivul argumentează că se vor crea locuri de muncă pentru angajații din sistemul public care urmează să fie disponibilizați și vor putea ocupa pozițiile libere.

În anul 2026, România intenționează să limiteze accesul muncitorilor străini pe piața internă a muncii, deși reprezentanții companiilor private avertizează de luni de zile că se confruntă cu un deficit major de personal. Guvernul ia în calcul diminuarea numărului maxim de permise de muncă de la 100.000 la 90.000, o scădere de 10.000 de locuri, în contradicție cu solicitările mediului de afaceri, care cere exact opusul și anume suplimentarea contingentului.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, justifică această măsură prin faptul că locurile de muncă rămase libere ar putea fi ocupate de angajații din sistemul bugetar care vor fi disponibilizați în urma restructurărilor din sectorul public.

Raluca Turcan, fostul ministru al Muncii, consideră însă argumentul lipsit de logică, subliniind diferența uriașă dintre salariile actuale ale unor bugetari și veniturile oferite în sectoarele unde sunt angajați, de regulă, lucrători străini.

”Reducerea contingentului de muncitori străini cu argumentul că astfel se eliberează locuri pentru persoanele concediate din sectorul public va genera la început amuzament, iar ulterior dezamăgire. Nu îmi pot imagina cum o persoană care ar câștiga 7.500 de lei sau mai mult într-o companie de stat, se va angaja să lucreze în ferme de animale, în menaj, în confecții sau în livrare de mâncare pentru salariul minim pe economie”, a scris luni Raluca Turcan pe pagina sa Facebook.

Raluca Turcan cereo revizuire a numărului de muncitori străini

Fostul ministru al Muncii avertizează că lipsa forței de muncă afectează deja companiile românești, unele dintre ele luând în calcul relocarea activității în alte țări, unde pot angaja mai ușor personal din afara Uniunii Europene. Ea subliniază că anumite domenii sunt ocupate în prezent de muncitori străini tocmai pentru că românii nu mai sunt interesați să lucreze în aceste sectoare, fie din cauza salariilor mici, fie a condițiilor de muncă.

Mai mult, patronatele au cerut – și pe bună dreptate –majorarea contingentului de muncitori străini la 150.000 pentru anul 2026, tocmai pentru a acoperi deficitul real de forță de muncă din economie. În loc să asculte mediul de afaceri, pare că se preferă o măsură populistă, care va genera blocaje în sectoare vitale. Această abordare nu e una pro-business. Reducerea contingentului de muncitori străini e o lovitură dată exact acelor firme care încă mai produc și plătesc taxe. Nu pot să înțeleg de ce nu înțelegem să ascultăm odată și mediul de afaceri, să facem politici bune și pentru ei pentru că asta înseamnă mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, nu doar prosperitatea celor care dețin afacerile – așa cum auzim uneori. Așa funcționează capitalismul și economia de piață, iar România are nevoie de o strategie deșteaptă a muncii, nu de gesturi de imagine care nu vor produce niciodată rezultatele așteptate”, se încheie postarea deputatei.

CITEȘTE ȘI: Inspectori ANAF, vizați într-un dosar de corupție. Au fost reținuți de DNA!

Haos general în cartierul bogaților! Cunoscuta modelină, acuzată că și-a cumpărat vilă „cu bani murdari”. Scriitorul boem i-a declarat război!