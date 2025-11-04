Haos general în cartierul bogaților! Cunoscuta modelină, acuzată că și-a cumpărat vilă „cu bani murdari”. Scriitorul boem i-a declarat război!

Într-o zonă cum e Piața Victoriei și casele valorează milioane de euro, te-ai aștepta să fie o discreție maximă, să locuiască oameni cizelați, preocupați de afacerile lor și fără nici cea mai mică curiozitate despre ce se întâmplă în curtea vecinului. Nici pe departe mai fals! Vă supunem atenției o telenovelă urbană de toată ”frumusețea”😂. Protagoniștii: un model internațional, întors în România pentru a face investiții serioase, și un scriitor boem deranjat de elanul ei. Mai ales pentru că e gălăgioasă și îi disturbă actul creației! CANCAN.RO vine cu detalii și declarații greu de imaginat… și de digerat!

Anda Petrescu, un fotomodel de renume internațional și actualmente arhitect, a locuit o mulți ani în Mexic și s-a întors acasă cu dorința de a-și cumpăra o casă. Nu a ales rău zona: inima Bucureștiului, într-o zonă ultracentrală unde metrul pătrat costă cât un apartament la periferie! După ce a achiziționat o vilă din perioada interbelică, o adevărată bijuterie imobiliară, care avea nevoie de reparații capitale, și-a pus în cap vecinii, dar unul dintre ei i-a făcut zile amare!

Disputa s-a mutat în instanță, unde Anda Petrescu i-a cerut despăgubiri morale în valoare de 35.000 de euro, pe motiv că a denigrat-o și a făcut gesturi indecente la adresa ei.

Vecinul-problemă, om cu școală, multă chiar – scriitor de meserie – începuse cu dreptul această ”relație”.

Cristian Galeru îi oferise modelului chiar și un cadou de bun-venit în cartier. Se vizitau reciproc și discutau inclusiv despre renovarea imobilului interbelic de 1.300 mp achiziționat de ea. Când a văzut însă ce deranj presupune această renovare, scriitorul ar fi început s-o ”terorizeze”, după cum susține chiar ea.

”Contextual, în repetate rânduri, reclamanta, apropiații și colaboratorii acesteia, prezenți la fața locului au apelat 112, solicitând deplasarea unui echipaj de poliție, care să îl tempereze pe recalcitrantul pârât (n.r. scriitorul Cristian Galeru) şi să dispună amendarea sa, însă de cele mai multe ori, până la sosirea agenţilor, acesta se retrăgea în locuinţă, constatările actelor violente fiind imposibil de făcut în timp real de către apărătorii legii”, susține avocatul modelului.

Deranjat de zgomot și mizerie, Cristian Galeru a chemat inclusiv Garda Mediu, care a amendat firma care se ocupa de reparația vilei.

Vecinul-scriitor i-a aruncat cu dejecții pe mașină

Asta nu e nimic, abia acum urmează partea mai interesantă a acestui scandal! Acesta i-a adus acuzații grave modelului, după cum reiese din informațiile din dosar:

”Există acuzații foarte grave făcute de pârât la adresa reclamantei (modelului), ce constau în emiterea unor neadevăruri scandaloase și agresive, paratul afirmă în plină stradă ca aceasta ar fi cumpărat imobilul – (monument istoric) „cu bani proveniți din traficul de droguri” și este posibil ca această alegaţie să îi fi fost alimentată pârâtului de vizionarea unor ştiri la posturile TV sau citite în mass-media, despre astfel de cazuri, pârâtul aflând din surse diverse că reclamanta-pârâtă locuieşte atât în ####### cât şi în capitala statului Mexic, Monterrey, unde profesează ca arhitect şi îşi îngrijeşte familia cu cei trei copii adolescenţi. Prin aceste acuzaţii grave și nefondate pârâtul a adus atingere onoarei și demnității dar și imaginii publice a reclamantei, aceasta având statut de persoană publică,deținând de mai bine de două decenii o carieră de fotomodel internațional”.

Mai mult decât atât, modelul susține că vecinul ei i-ar fi aruncat și dejecții pe mașină, din dorința de a se răzbuna.

”Anda Petrescu a menționat că s-a manifestat deja interes deosebit din partea unor antreprenori, în vederea închirierii clădirii pentru desfăşurarea activităţii de birouri, cu exemplificarea în acest sens a situaţiei în care directorul executiv al unei firme de consultanţă – business s-a prezentat pe ##### #### nr.1, după mai multe discuţii telefonice, pentru vizionarea proprietăţii reclamantei, în vederea închirierii. A arătat că prezentarea acestuia la imobil a coincis, în mod regretabil cu un moment de criză nervoasă a pârâtului, care striga de la fereastră sa şi de jos, din stradă diverse neadevăruri la adresa reclamantei, inclusiv cuvinte jignitoare, ce au culminat cu defularea unei găleţi cu un lichid dubios şi urât mirositor pe maşina acesteia, astfel că, vădit revoltat, vizitatorul, care a întreprins ulterior unele verificări între cunoscuţii din zonă, a anunţat-o pe reclamanta-pârâtă că nu îşi doreşte zilnic aceste probleme în activitatea firmei sale, acesta renunţând la a continua demersurile de închiriere, deşi acestea se aflau într-un stadiu avansat la acel moment; valoarea estimativă a chiriei lunare, ce poate fi percepută, este de 20.000 euro”

Acuzată că ar fi prejudiciat statul roman cu suma de un milion euro

Scriitorul Cristian Galeru ar fi mers chiar și mai departe de atât. I-a făcut inclusiv plângere penală pentru o presupusă fraudă de 1 milion de euro!

”A dispus şi acționarea în justiție a acesteia, pentru motive neîntemeiate, astfel cum dovedește cu înscrisuri, anexând ordonanța de clasare a plângerii penale făcută de către pârât, emisă la data de 17.01.2020 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul cu nr. ####/P/2018, în care pârâtul a acuzat-o nefondat şi nedovedit pe reclamanta-pârâtă că ar fi prejudiciat statul roman cu suma de un milion euro și din aceasta rezultă evident că tirada de acţiuni şicanatorii şi răuvoitoare ale pârâtului la adresa reclamantei a atins cote paroxistice, impunându-se limitarea şi sancţionarea corespunzătoare”, a explicat avocatul modelului.

Scriitorul Cristian Galeru are și el propria versiune de adevăr în această telenovelă urbană. El susține că șicanele au apărut după ce ar fi refuzat un ”troc” propus de către vecina sa.

”A afirmat că situația a început să se înrăutăţească din momentul în care a refuzat oferta reclamantei de a efectua un schimb imobiliar, în sensul de a-i oferi o vilă aflată în zona Piaţa ######, în schimbul vilei în care locuiește în prezent, pe Intrarea ####, nr. 2. Ulterior acestui eveniment relaţia dintre aceștia a început să se deterioreze, în sensul că reclamanta-pârâtă a început să îl şicaneze, să blocheze cu maşina intrarea în garajul proprietatea acestuia, să claxoneze în fiecare dimineaţă în apropierea imobilului unde domiciliază, să permită angajaţilor de pe şantier să producă intenţionat zgomote şi larmă în imediata apropiere a locuinţei acestuia, să le permită acestora să arunce gunoaie în curte şi chiar unul dintre angajaţi l-a ameninţat cu moartea, în acest sens fiind formulată şi o plângere penală”, se arată în apărarea scriitorului.

Scandalul rămâne ca-n pom, pentru că judecătorii nu pot decide momentan cine are dreptate în acest caz, pentru că există pe rol o plângere penală făcută de scriitor, care trebuie soluționată de procurori.

sursa foto: Facebook

