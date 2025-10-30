Acasă » Știri » Inspectori ANAF, vizați într-un dosar de corupție. Au fost reținuți de DNA!

De: Irina Rasoveanu 30/10/2025 | 23:05
DNA a reținut un inspector ANAF din Capitală/ Sursa foto reprezentativă: Arhivă CANCAN

Patru angajați ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF)  sunt vizați într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Oamenii legii l-au reținut pe unul dintre aceștia pentru 24 de ore, iar ceilalți trei au fost plasați sub control judiciar. Inspectorii sunt acuzaţi de trafic de influenţă, dare şi luare de mită. Află, în articol, ce au descoperit autoritățile!

Joi seară, 30 octombrie 2025, DNA a anunțat reținerea lui Marin Marius-Eduard, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F., Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. Vineri, 31 octombrie 2025, el urmează să fie prezentat la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ce a descoperit DNA despre inspectorii ANAF

În același dosar instrumentat de DNA în care a fost reținut Marin Marius-Eduard, sunt implicați și alți trei angajați ai ANAF – şef serviciu, acuzat de trafic de influenţă şi dare de mită, și doi inspectori antifraudă, acuzați de luare de mită, respectiv complicitate la dare de mită.

De asemenea, au fost plasați sub control judiciar patru administratori ai unor societăţi comerciale, doi dintre ei pentru săvârşirea a două infracţiuni de cumpărare de influenţă, iar alți doi pentru dare de mită în formă continuată.

„În luna noiembrie 2024, o echipă formată din inculpaţii Aurică Costică şi Marin Marius-Eduard, inspectori antifraudă în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală (D.R.A.F.) Bucureşti, a efectuat un control la o societate comercială cu activitate în transportul alternativ de persoane, administrată în fapt de inculpaţii E.T. şi M.A.G, în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli. La solicitarea inculpaţilor E.T. şi M.A.G., în vederea sustragerii de la răspundere penală, formulată prin intermediar, o persoană din cadrul D.R.A.F. Bucureşti le-ar fi promis că va interveni la inculpatul Istrati Bogdan, şeful serviciului care îi avea în subordine pe inspectorii Aurică Costică şi Marin Marius-Eduard”, se arată în comunicatul transmis de DNA.

În document de mai arată că șeful serviciului ar fi promis că îi va determina pe cei doi inspectori aflați în subordine să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil pentru 9.000 de euro.

„În virtutea înţelegerii cu inculpatul Istrati Bogdan, în perioada imediat următoare, persoana respectivă din cadrul D.R.A.F Bucureşti le-ar fi pretins, la rândul său, prin intermediar, inculpaţilor E.T. şi M.A.G, suma de 75.000 de lei, în schimbul influenţei pe care a lăsat să se înţeleagă că o are asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă şi că îi va determina pe aceştia să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate, iar la data de 02 decembrie 2024, prin acelaşi intermediar şi în scopul mai sus menţionat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă în cuantum de 75.000 de lei”, au mai anunţat procurorii.

Ulterior, în data de 3 decembrie 2024, șeful serviciului ar fi primit 45.000 lei și a remis mai deparate 20.000 de lei către inspectorii din subordine.

„În perioada sfârşitul lunii septembrie – 3 octombrie 2025, inculpaţii Z.T. şi L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. şi al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, i-ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menţionat), iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a finaliza într-un mod favorabil controlul efectuat la societatea respectivă”, a mai transmis DNA.

Pentru a urgenta soluționarea „problemei”, administratorii firmei au oferit aceluiași inspector ANAF, la data de 13 octombrie 2025, suma de 10.000 lei.

