Val de ironii pe internet, după ce ANAF a scos un pat la licitație: ”Aveți și pătrunjel confiscat?”

De: Anca Chihaie 22/10/2025 | 20:12
ANAF a scos la vânzare un pat/ Foto: antena 3 CNN

ANAF a stârnit un adevărat val de reacții pe rețelele sociale după ce a scos la licitație un pat al cărui preț de pornire era de 500 de lei. Acțiunea, parte a procedurilor standard de valorificare a bunurilor confiscate, a fost primită cu umor și ironie de internauți, care au transformat situația într-un subiect viral.

Situația a readus în prim-plan modul în care legislația românească gestionează bunurile confiscate și obligațiile instituțiilor fiscale. Potrivit reglementărilor, ANAF este obligat să scoată la licitație bunurile mobile și imobile pentru recuperarea creanțelor, indiferent de natura obiectelor. Deși legea urmărește transparența și prevenirea pierderii valorii bunurilor confiscate, aplicarea sa strictă generează adesea situații neobișnuite, care ajung să fie comentate pe scară largă în spațiul public.

Postările și comentariile nu au întârziat să apară. Mulți internauți s-au întrebat dacă instituția va scoate la licitație și alte obiecte de uz casnic, precum borcanele cu gem sau murături, confiscate în cadrul controalelor fiscale. Alții au creat glume și meme despre prețul de pornire al patului, evidențiind contrastul dintre valoarea bunurilor obișnuite și rigorile legislative care obligă ANAF să le valorifice prin licitație.

„Murături aveți?” , Nu daţi şi borcanele de gem confiscate de la bătrâne?”, „Aveți și pătrunjel confiscat?”„Ce urmează, hârtia igienică și veioza de pe noptieră?”, „Da perdelele alea-s disponibile? I le iau soției de Crăciun dacă e”, „Dați bon?”, „Natalitatea este în declin în România și voi le confiscați paturile la oameni”, au transmis oamenii când au văzut produsul expus de ANAF.

Deși intervențiile instituției urmăresc să asigure recuperarea sumelor datorate statului, abordarea strictă asupra unor bunuri obișnuite poate fi percepută ca lipsită de realism sau disproporționată, mai ales când publicul observă obiecte de dimensiuni mici sau cu valoare sentimentală scoase la vânzare.

„Ridicarea bunului se face de la locul de depozitare, cheltuielile fiind suportate de cumpărător”, potrivit anunțului oficial.

„ANAF este obligat să scoată la licitaţie toate minunile astea. E absurdă legea. Noi trăim cu legea asta de râs. Deci erau obligaţi să facă asta. Eu cred că şi ei între ei se luau cu mâinile de cap”, a transmis Lavinia Şandru, la emisiunea „Decisiv”.

